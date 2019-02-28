Племінник Дмитра Кисельова отримав тюремний строк за підготовку до війни на Донбасі

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Суд у Мюнхені засудив Сергія Кисельова, племінника відомого російського телеведучого Дмитра Кисельова, до двох років і трьох місяців в'язниці. Його визнали винним у підготовці до участі в бойових діях на Донбасі, повідомляє із зали суду кореспондент телеканалу RTVI.

На думку мюнхенської прокуратури, у 2014 році Кисельов планував взяти участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці так званих "ЛНР" і "ДНР".

Із цією метою він пройшов бойову підготовку в тренувальному таборі у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє RTVI, на суді 48-річний Сергій Кисельов визнав провину, але підкреслив, що нікого не вбивав.

Його адвокат Йоахім Шварценау також заявив, що його підзахисний "не здійснював жодних звірств".

Телеведучий, генеральний директор інформаційного агентства "Россия сегодня" Дмитро Кисельов не відповів на дзвінки Російської служби BBC.

За інформацією Deutsche Welle, на судовому засіданні, яке пройшло 27 лютого, Сергій Кисельов визнав, що відвідував території, які контролюються "ЛНР" і "ДНР".

Водночас він заперечував, що проходив бойову підготовку у спеціальному таборі.

На Донбас, каже Кисельов, він їздив, аби "покращити життя місцевого російськомовного населення".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дмитро Кисельов не прокоментував вирок племіннику

Як повідомляв кореспондент RTVI, під час засідання було оголошено, що справу проти Кисельова відкрили після того, як про можливу участь в бойових діях на Донбасі заявив його дядько, Дмитро Кисельов.

Інтерв'ю, яке вийшло навесні 2016 року, привернуло увагу представника поліції при консульстві ФРН у Києві.

У тому інтерв'ю Дмитро Кисельов сказав, що його племінник їздив на Донбас як доброволець, брав участь в боях "у Горлівці і десь" і "навіть був заступником командира взводу".

Також телеведучий уточнював, що його племінник мешкає в Німеччині і має німецький паспорт.

Сергія Кисельова судили виключно за підготовку до участі в бойових діях, оскільки прокуратура Мюнхена не має доказів того, що він особисто стріляв в українських військових чи мав при собі бойову зброю, не маючи при цьому дозволу від української влади.

Водночас сторона обвинувачення не виключає, що в майбутньому проти нього можуть порушити кримінальну справу за участь в бойових діях.

На початку лютого цього року Дмитро Кисельов також розповідав про племінника, що проживає у Німеччині. Він казав, що той перебуває у в'язниці "за дуже поганою статтею - тероризм, зброя - за те, що він воював".

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