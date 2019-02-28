Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу звинувачують у корупції
Генеральний прокурор Ізраїлю оголосив про намір висунути Беньяміну Нетаньягу обвинувачення в корупції.
Генпрокурор Авіхай Мандельбліт заявив, що пану Нетаньягу висунуть обвинувачення у хабарництві, шахрайстві та посадовому злочині.
Розслідування щодо прем'єр-міністра стосується підозр у тому, що він приймав подарунки від заможних бізнесменів і робив послуги в обмін на поблажливе висвітлення у пресі.
Пан Нетаньягу послідовно відкидає обвинувачення.
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Він заявив, що став жертвою "полювання на відьом", яке має на меті зашкодити йому перед достроковими парламентськими виборами 9 квітня.
Прем'єр-міністр матиме можливість висловити свою позицію проти обвинувачень на заключних слуханнях, що мають відбутися після виборів.
Якщо його аргументи відкинуть, це стане першим випадком в історії Ізраїлю, коли чинному прем'єр-міністру висунуть обвинувачення.
Опозиційні партії заявили, що якщо це станеться, Нетаньягу в жодному разі не залишиться на посаді прем'єр-міністра.
Пан Мандельбліт заявив, що питання про його відставку вирішуватиме Верховний суд.
У правлячій партії "Лікуд", яку очолює Нетаньягу, назвали дії генпрокурора "політичним переслідуванням".
У чому підозрюють Нетаньягу?
Поліція Ізраїлю розслідувала щодо прем'єр-міністра так звані справи "1000", "2000" та "4000".
Справа "1000" стосується отримання Нетаньягу дорогих подарунків від бізнесменів на загальну суму близько 300 тисяч доларів.
У справі "2000" фігурують переговори Нетаньягу з власником великої медіагрупи "Едіот Ахронот" про позитивне висвітлення діяльності кабінету в обмін на законодавчі преференції.
У рамках справи "4000" розслідувалося лобіювання інтересів телекомунікаційної групи "Безек" в обмін на позитивне висвітлення діяльності Нетаньягу на підконтрольному групі інтернет-сайті Walla.
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