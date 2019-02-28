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Декілька українських ЗМІ проаналізували звіти партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко і заявили, що чималі внески на рахунки партії робили підставні особи.

Серед донорів, зазначених у звітах партії, були люди, які працюють на низькооплачуваних роботах, пенсіонери та безробітні, як виявили журналісти програми "Наші гроші" на Bihus.info.

За даними програми "Схеми: корупція в деталях", деякі громадяни, які фігурують у звітах партії "Батьківщина" як її спонсори, спростовують, що робили внески на користь партії. Вони заявляють, що їхні дані, ймовірно, використали без їхнього відома.

Юлія Тимошенко у відповідь заявила, що це "може бути провокацією СБУ", а всі доходи і видатки її партії - публічні.

Згідно зі звітом партії за 2018 рік, за минулий рік на її рахунки надійшло 154,5 мільйона гривень. Майже всі кошти - 144 мільйона із них - переказали "Батьківщині" фізичні особи.

З них понад 130 мільйонів гривень надійшли на рахунки партії за останні шість місяців 2018 року.

Про що йшлося в розслідуваннях?

Чимало пожертв робили мешканці сіл і маленьких міст, подекуди на великі суми, як заявляють у Bihus.info.

Внески становили від кількох десятків тисяч до понад мільйона гривень.

За даними розслідування, сума одного переказу не перевищувала 149 тисяч гривень. Це максимальна сума, яку можна переказати без потреби пояснювати походження грошей.

Серед донорів журналісти називають працівницю автомийки, касира в супермаркеті, безробітного та фіктивне підприємство.

Деякі з них загалом пожертвували "Батьківщині" від 1 до 1,5 мільйона гривень.

Спонсори не змогли чітко пояснити журналістам яким чином вони робили пожертви та звідки в них такі кошти.

Серед донорів також була майстриня манікюру з Кіровоградської області, яка перерахувала "Батьківщині" 149 тисяч гривень. Раніше у ЗМІ з'являлися повідомлення, що вона ж збирає гроші на лікування доньки.

Жінка розповіла журналістам, що погодилася допомогти людям з "Батьківщини", тому що раніше вони допомогли їй. З партійцями разом і ходила до банку.

"Грошей не перераховували"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Прихильниці Юлії Тимошенко підтримують її перед ЦВК

Частина громадян, які фігурують у звітах партії "Батьківщина" як її спонсори, спростовують, що коли-небудь робили внески на користь партії Юлії Тимошенко.

Вони заявляють, що їхні дані, ймовірно, використали без їхнього відома, йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях" (проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Журналісти звернули увагу на характер фінансових переказів.

Як виявили "Схеми", абсолютно різні люди вносили однакові суми, або одна особа здійснювала однакові платежі на рахунок "Батьківщини" кілька разів у банківських установах у різних містах.

Також гроші жертвували цілими родинами в один період часу, а однакові за розміром пожертви переказувалися одними й тими ж людьми по декілька разів у короткі проміжки часу, стверджує програма.

Деякі донори заявили журналістам, що не робили жодних переказів на користь партії "Батьківщина".

Декого з них взагалі не було в Україні в час, коли вони, згідно зі звітом партії, робили внески.

"Це може свідчити про маніпуляції із передвиборним фондом, коли через нібито пожертви громадян легалізуються гроші сумнівного походження, яке політики воліють не розкривати", - припускають у своєму розслідуванні журналісти.

Що каже Юлія Тимошенко?

Копирайт изображения Reuters

Авторам сюжету Bihus.info Юлія Тимошенко заявила, що це "може бути провокація Служби безпеки України".

У СБУ поки що не прокоментували таку заяву.

На запитання "Схем" щодо ймовірних маніпуляцій з внесками лідерка "Батьківщини" заявила, що всі доходи і видатки публічні.

"Нацагентство з питань запобігання корупції може розслідувати ці справи. Ми відкриті. Все абсолютно робиться публічно. Всі доходи, всі видатки абсолютно публічні. Ми - опозиція, в нас немає силових структур", - зазначила пані Тимошенко.

Що кажуть правоохоронці?​

Речник МВС Артем Шевченко у коментарі "Схемам" заявив, що в МВС готові зареєструвати кримінальне провадження про порушення після відповідної заяви НАЗК.

"Якщо НАЗК, провівши свою роботу по відслідковуванню чистоти надходження фінансових ресурсів на партійні каси будь-яких партійних структур, побачать там ознаки злочину, і відповідно до КПК цей злочин буде підслідним органам Нацполіції, то ми чекаємо заяву від НАЗК, де було б це чітко описано. І відповідно, будемо реєструвати кримінальне провадження", - сказав пан Шевченко.

Підозрілі благодійні внески на користь "Батьківщини" і раніше ставали предметом уваги ЗМІ.

Зокрема, розслідувачі заявляли, що частина людей, які фігурують у звітах партії, протягом 2016-2017 років або перераховували значно менші суми, або взагалі не нічого не жертвували, йдеться у розслідуванні "Схем".

За результатами розслідувань ЗМІ та активістів тоді відкрили кримінальні провадження. Проте результатів немає і досі, каже аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко.

"Нічого нового"

Політолог Володимир Фесенко сказав у коментарі BBC News Україна, що в подібних схемах немає нічого принципово нового для українських партій.

"Схожа система існує в більшості реальних партій України", - вважає експерт.

За його словами, реальне фінансування партій надходить із бізнес-джерел.

"Щоб це виглядало пристойно, аби прикрити і не підставляти справжніх донорів, використовуються фіктивні особи", - розповів політолог.

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