В Австралії народилися рідкісні напівідентичні близнюки

Лікарі зареєстрували другий відомий випадок народження так званих напівідентичних близнюків.

Хлопчик і дівчинка, які народилися чотири роки тому в Австралії, є ідентичними близнюками з боку матері.

Але вони ділять між собою лише частину ДНК свого батька, що з точки зору генетики, робить їх проміжними між однояйцевими (ідентичними) і двояйцевими (неідентичними) близнюками.

На думку фахівців, таке явище є вкрай рідкісним, оскільки зазвичай такі ембріони не виживають.

Професор Ніколас Фіск, який очолював групу, що спостерігала за матір'ю та близнюками в Королівській жіночій лікарні в Брісбені в Австралії у 2014 році, повідомив, що відкриття зробили під час звичайного сканування під час вагітності.

Це перший випадок, коли напівідентичних близнюків виявили до народження.

Їхня мати, якій тоді було 28 років, до цього не мала вагітностей і зачала природним шляхом, розповіли лікарі.

Про цей випадок повідомляється в журналі The New England Journal of Medicine.

"УЗД, яке провели для матері після шести тижнів вагітності, показало наявність єдиної плаценти і характерне розташування амніотичних мішків, які вказували на наявність ідентичних близнюків", - розповідає професор Фіск.

"Але УЗД, яке провели після 14 тижнів вагітності, виявило, що близнюками були хлопчик і дівчинка, що неможливо в разі однояйцевих близнюків".

Як це могло статися?

Монозиготні ідентичні близнюки (їх ще називають однояйцевими або гомозиготними) утворюються, коли одна яйцеклітина, запліднена одним сперматозоїдом, ділиться, утворюючи два ембріони.

Такі близнюки мають однаковий генотип, завжди однієї статі і дуже схожі за зовнішністю.

Дизиготні або неідентичні близнюки розвиваються в тому випадку, якщо дві яйцеклітини запліднюються двома сперматозоїдами і одночасно розвиваються в утробі матері.

Такі близнюки можуть бути різної статі і схожі між собою не більше, ніж брати й сестри, попри те, що народилися разом.

У цьому випадку напівідентичних близнюків яйцеклітина була, вірогідно, запліднена одночасно двома сперматозоїдами до того, як вона розділилася.

Якщо одну яйцеклітину запліднюють два сперматозоїди, утворюється триплоїд замість звичайного диплоїду, що має три набори хромосом замість звичайних двох - один від матері і два від батька.

Вчені вважають, що три набори хромосом несумісні з життям і такі ембріони зазвичай гинуть на ранніх етапах розвитку.

Імена напівідентичних близнюків не повідомляють.

Чому з'являються близнюки?

Двояйцеві або неідентичні близнюки народжуються частіше, ніж однояйцеві. Вони з великою імовірністю з'являються у родин, в сім'ях яких раніше народжувалися близнюки.

Неідентичні часто народжуються у матерів старшого віку, оскільки у них в процесі овуляції частіше з'являється одночасно кілька яйцеклітин.

Появі ідентичних близнюків може сприяти штучне запліднення, оскільки у матку часто поміщають більш ніж один ембріон.

У Великій Британії щороку народжується близько 12 тисяч близнюків.

"Винятковий випадок"

Перший задокументований випадок народження напівідентичних близнюків зафіксували у США у 2007 році.

Професор Фіск наголошує, що аналіз статистичних даних з усього світу підтверджує рідкість цього явища.

Він і його колеги вивчили генетичні дані щодо 968 двояйцевих близнюків, а також низку великих досліджень, але не змогли виявити жодного подібного випадку.

"Це винятково рідкісний випадок, - каже професор. - І хоча лікарям корисно пам'ятати про це при народженні ідентичних близнюків, його рідкість означає, що не варто заради цього запроваджувати спеціальний генетичний тест".

