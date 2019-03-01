Джастін Трюдо і відставка: що за скандал з улюбленцем соцмереж
В Канаді вирує скандал довкола прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Багато хто вимагає від нього піти у відставку. Пояснюємо, що відбувається з улюбленцем ЗМІ і соцмереж.
Що сталося
Джастіна Трюдо звинувачують в тому, що він чинив тиск на колишнього генпрокурора Джоді Вілсон-Рейболд щодо справи про корупцію, яка велася проти компанії SNC-Lavalin.
За словами екс-генпрокурора, Трюдо протягом кількох місяців переконував її, що судовий процес над компанією матиме масу негативних наслідків - зокрема, втрату багатьма канадцями робочих місць, а це, у свою чергу коштуватиме Трюдо і його партії голосів виборців.
Також, каже Вілсон-Рейболд, вона отримувала на свою адресу "приховані погрози".
Що за SNC-Lavalin і навіщо Трюдо їх захищати
Корпорація SNC-Lavalin - одна з найбільших у світі інженерних і будівельних компаній. Її звинувачують в корупційних діях на загальну суму 36 мільйонів доларів.
Стверджується, що компанія платила хабарі лівійським чиновникам в період з 2001 по 2011 рік, коли при владі в Лівії перебував Муаммар Каддафі.
Фірма відкрито виступала за те, аби цю справу не доводили до суду і прагнула досягти мирової угоди. В керівництві компанії кажуть, що давно покарали винних у корупційних діях і змінили способи діяльності.
SNC-Lavalin базується у Квебеку - провінції, яка давно сприймається, як ключова для Ліберальної партії, лідером якої є Джастін Трюдо.
Як правило, якщо ліберали перемагають на виборах у Квебеку, то здобувають і більшість голосів у парламенті. А якщо програють - то програють дуже суттєво.
Водночас із тим, коли тодішній генпрокурор Джоді Вілсон-Рейболд вела справу проти SNC-Lavalin, в Квебеку проходили регіональні вибори, на яких ліберальний кандидат зазнав поразки.
Саме цей аргумент, каже вона, часто використовували ті, хто намагався вмовити її не доводити справу проти SNC-Lavalin до суду.
Що каже Джастін Трюдо
Сам Трюдо заперечує, що чинив тиск на екс-генпрокурора і каже, що будь-які спроби захистити SNC-Lavalin з боку його і його оточення мали єдину мету: уникнути втрати канадцями робочих місць.
За його словами, він не згоден з версією подій, яку озвучила Вілсон-Рейболд, і завжди спілкувався з нею в рамках правил.
Якими можуть бути наслідки?
Експерти вже припускають, що цей скандал може коштувати Трюдо перемоги на федеральних виборах, які заплановані на осінь.
Давній друг і союзник Трюдо Джеральд Баттс вже подав у відставку. Не виключено, що за нею послідує і серія інших.
Влада Канади вже розслідує, чи міг в пана Трюдо бути конфлікт інтересів, коли він вмовляв Вілсон-Рейболд не доводити справу SNC-Lavalin до суду.
Водночас сама вона каже, що законів Трюдо і його оточення не порушували, але при цьому їхня поведінка була неправильною.
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