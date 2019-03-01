Джастін Трюдо і відставка: що за скандал з улюбленцем соцмереж

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В Канаді вирує скандал довкола прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Багато хто вимагає від нього піти у відставку. Пояснюємо, що відбувається з улюбленцем ЗМІ і соцмереж.

Що сталося

Джастіна Трюдо звинувачують в тому, що він чинив тиск на колишнього генпрокурора Джоді Вілсон-Рейболд щодо справи про корупцію, яка велася проти компанії SNC-Lavalin.

За словами екс-генпрокурора, Трюдо протягом кількох місяців переконував її, що судовий процес над компанією матиме масу негативних наслідків - зокрема, втрату багатьма канадцями робочих місць, а це, у свою чергу коштуватиме Трюдо і його партії голосів виборців.

Також, каже Вілсон-Рейболд, вона отримувала на свою адресу "приховані погрози".

Що за SNC-Lavalin і навіщо Трюдо їх захищати

Корпорація SNC-Lavalin - одна з найбільших у світі інженерних і будівельних компаній. Її звинувачують в корупційних діях на загальну суму 36 мільйонів доларів.

Стверджується, що компанія платила хабарі лівійським чиновникам в період з 2001 по 2011 рік, коли при владі в Лівії перебував Муаммар Каддафі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Екс-генпрокурор Джоді Вілсон-Рейболд каже, що Джастін Трюдо намагався чинити на неї тиск

Фірма відкрито виступала за те, аби цю справу не доводили до суду і прагнула досягти мирової угоди. В керівництві компанії кажуть, що давно покарали винних у корупційних діях і змінили способи діяльності.

SNC-Lavalin базується у Квебеку - провінції, яка давно сприймається, як ключова для Ліберальної партії, лідером якої є Джастін Трюдо.

Як правило, якщо ліберали перемагають на виборах у Квебеку, то здобувають і більшість голосів у парламенті. А якщо програють - то програють дуже суттєво.

Водночас із тим, коли тодішній генпрокурор Джоді Вілсон-Рейболд вела справу проти SNC-Lavalin, в Квебеку проходили регіональні вибори, на яких ліберальний кандидат зазнав поразки.

Саме цей аргумент, каже вона, часто використовували ті, хто намагався вмовити її не доводити справу проти SNC-Lavalin до суду.

Що каже Джастін Трюдо

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джоді Вілсон-Рейболд і Джастін Трюдо, 2015 рік

Сам Трюдо заперечує, що чинив тиск на екс-генпрокурора і каже, що будь-які спроби захистити SNC-Lavalin з боку його і його оточення мали єдину мету: уникнути втрати канадцями робочих місць.

За його словами, він не згоден з версією подій, яку озвучила Вілсон-Рейболд, і завжди спілкувався з нею в рамках правил.

Якими можуть бути наслідки?

Експерти вже припускають, що цей скандал може коштувати Трюдо перемоги на федеральних виборах, які заплановані на осінь.

Давній друг і союзник Трюдо Джеральд Баттс вже подав у відставку. Не виключено, що за нею послідує і серія інших.

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Влада Канади вже розслідує, чи міг в пана Трюдо бути конфлікт інтересів, коли він вмовляв Вілсон-Рейболд не доводити справу SNC-Lavalin до суду.

Водночас сама вона каже, що законів Трюдо і його оточення не порушували, але при цьому їхня поведінка була неправильною.

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