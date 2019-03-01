Янукович міг виводити з України мільйони через Swedbank. Його керівниці загрожує відставка

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Шведські журналісти телеканалу SWT провели розслідування і з'ясували, що екс-президент України Віктор Янукович міг виводити з України мільйони доларів через литовську філію найстарішого шведського банку Swedbank. Яким чином вони це виявили і до чого призвело розслідування?

В руках журналістів опинилися сотні документів, з яких слідує, що Янукович ймовірно вивів з України принаймні 4 мільйони доларів через рахунок у балтійській філії шведського банку на ім'я офшорної компанії Vega Holding Limited.

Згідно з паперами, ця транзакція відбулася у 2011 році. За даними українських слідчих, ці гроші могли бути хабарем під виглядом гонорару за так і не опубліковану книгу.

Загалом, кажуть шведські журналісти-розслідувачі, Янукович міг "відмити" через Swedbank понад 21 мільйон доларів у період між 2007 і 2014 роками,.

Сам Віктор Янукович раніше заявляв, що в жодному банку світу його грошей немає. Він наполягав, що всі його кошти були заблоковані на рахунках в Україні.

Адвокати екс-президента, у свою чергу, наполягають, що інформація шведських журналістів недостовірна і вже вимагають її спростування.

Якщо вірити документам, які є в авторів розслідування, то в самому Swedbank дізналися про "відмивання" грошей через їхні філії лише у 2017 році, коли до банку звернулися українські слідчі.

Раніше журналісти виявили підозрілі транзакції з Росії та інших країн колишнього СРСР у балтійських філіях іншого європейського банку - данського Danske Bank.

У Swedbank тоді запевняли: до будь-якої схожої діяльності вони не причетні. Втім, папери, що є в розпорядженні шведських журналістів, все ж пов'язали шведський банк із цим скандалом.

Що кажуть у Swedbank?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Swedbank - найстаріший банк Швеції

На питання про те, чому виконавчий директор банку Брігіт Боннесен відкидала, що Swedbank займався такого роду оборудками, Габріель Франке Родау, керівник відділу комунікацій Swedbank, заявив: "Думаю, Брігіт Боннесен мала на увазі імена, пов'язані з Danskebank і бізнес-модель, яку вони вели".

"Але її також запитували про те, чи були ви втягнуті в скандал із філіями в балтійських країнах, - наполягають журналісти у розмові з ним. - Вона запевняла, що такого не було. Хоча ваш банк знав, що Віктор Янукович проводив оборудки через Swedbank. Ви про це знали".

"Я не можу коментувати це через конфіденційність", - пояснює Франке Родау.

"Але ви можете коментувати слова свого виконавчого директора про те, що там немає чого розслідувати. Але все ж ми дещо знайшли", - продовжують запитувати журналісти.

"Я не хочу давати оцінку моєму виконавчому директору чи її заявам", - додав керівник відділу комунікацій Swedbank.

Як цей скандал вплинув на Швецію

На тлі цього скандалу у Швеції очікують відставки виконавчого директора Swedbank Брігіт Боннесен.

Міністерство фінансів країни закликало керівництво банку пояснити, яким чином вони потрапили у скандал з ймовірним відмиванням грошей.

Один з представників шведського Мінфіну додав, що відомство сприймає скандал навколо Swedbank "дуже серйозно" і не виключив, що ситуація може призвести до схвалення нових - жорсткіших - законів у банківській сфері.

Керівництво Swedbank вже найняло зовнішніх аудиторів, які мають розслідувати звинувачення, оприлюднені журналістами.

Водночас фінансові регулятори Швеції і Естонії відкрили спільне розслідування цієї справи.

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