Путін нагородив Жванецького орденом. Це сподобалось не всім

Копирайт изображения УНІАН Image caption Як відреагував сам сатирик на нагороду і чи збирається її приймати, поки що невідомо.

Російський президент Володимир Путін нагородив письменника-сатирика Михайла Жванецького орденом "За заслуги перед Вітчизною" III ступеня.

Указ про це оприлюднений на сайті російської державної системи правової інфоромації.

Як зазначено у документі, 84-річного Жванецького нагородили "за великий внесок у розвиток вітчизняної культури та мистецтва, а також багаторічну плідну діяльність".

Як відреагував сам сатирик на нагороду і чи збирається її приймати, поки що невідомо. Однак деякі користувачі соцмереж вже встигли його за це розкритикувати.

"Думаю що це кінець кар'єрі гумориста в Україні, і про будь які виступи годі говорити, їх НЕ БУДЕ!!!" - пише у Facebook користувач Дем'ян Ганул.

Втім, інші закликають дочекатися реакції самого Михайла Жванецького на нагороду.

"Називається як одночасно зробити людину винною без вини та розколоти навпіл Одесу... Розповсюдили новину.., додали старе фото, де вони разом... Розігнали зраду та погрожують зривом концертів.", - пише у Facebook Mariya Chyprina.