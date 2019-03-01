Померла дівчина, яка носила своє серце в рюкзаку

Копирайт изображения Becca Henderson Image caption Ребекка Гендерсон носила своє серце в рюкзаку

Молода британка, яка носила штучне серце в рюкзаку після того, як її власне серце видалили, померла через ускладнення після операції з пересадки донорського органу.

24-річна Ребекка Гендерсон з англійського міста Бістер, що в графстві Оксфордшир, понад рік жила зі штучним серцем.

Студентці Оксфордського університету видалили власне серце через рак у 2017 році.

З того часу вона носила із собою в рюкзаку штучне серце завважки в 7 кг.

У січні вона отримала дозвіл на пересадку донорського органу після того, як медики підтвердили, що вона вилікувалася від раку.

За кілька тижнів їй зробили операцію.

Але як повідомили її родичі, пані Гендерсон померла в середу, 27 лютого, в лікарні від ускладнень після трансплантації.

Ребекка була однією з двох людей у Великій Британії, що мали штучне серце.

Image caption Ребекка Гендерсон покладалася на це штучне серце, яке качало кров в її тілі

Хірург Стівен Вестабі розповів, що лише одиниці мають рак серця. Він назвав пані Гендерсон "найсміливішою молодою жінкою".

У жовтні вона повернулася на навчання в Оксфорд. Її штучне серце завжди було з нею в рюкзаку.

"Не було жодної миті, коли я думала, що треба здаватися", - розповіла вона тоді BBC.

"Наскільки б важко це не було для мене, навіть якщо це важко для мене, наступній людині буде легше", - казала вона.

"У моєї сестри планувалося весілля, і я мала там бути. Були весілля і в інших друзів, у мене були мама і тато", - розповідала Ребекка.

Image caption Ребецці Гендерсон видалили власне серце через рак у 2017 році

У коледжі Святої Анни в Оксфорді, де навчалася пані Гендерсон, зазначили, що вона відзначалася "непохитною рішучістю" і "заразним ентузіазмом".

"У неї було так багато сподівань і планів на майбутнє, і нам важко визнавати, що вона не зможе їх реалізувати", - йдеться в заяві закладу.

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