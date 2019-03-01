Копирайт изображения FRENCH FIRE BRIGADE Image caption Слово "пожежниця" (sapeuses-pompières) вже увійшло у французьку мову

У Франції офіційно визнали фемінітиви для позначення професій.

Французька академія, членів якої називають "безсмертними", заявила, що не заперечує проти цього, назвавши це "природною еволюцією" французької мови.

У Франції вже використовуються фемінітиви для позначення певних професій.

Але раніше академія заперечувала такі зміни, називаючи їх "варварськими".

Зараз у звіті установи йдеться: "Академія вважає, що будь-які зміни, які мають на меті визнати в мові місце жінки в сучасному суспільстві, можна прийняти, якщо вони не суперечать елементарним і основоположним правилам мови".

Тепер академія допускатиме використання, зокрема, слова professeure (професорка) замість чоловічої версії professeur (професор).

Втім, в установі, яка пильнує чистоту французької мови з XVII століття, заявили, що не визначатимуть повний список назв професій, вважаючи це непосильним завданням.

В академії зазначили, що деякі фемінітиви вже широко використовуються. Наприклад, існує кілька фемінітивів для позначення професії auteur (автор) - auteure, autoresse та autrice.

"Для французьких феміністок лінгвістичне визнання жінок, як таке, що визнає їхню присутність у світі, є дуже важливим", - зазначила у Twitter французька журналістка Фостін Вольфарт.

Які інші назви професій можуть змінитися?

Хоча деякі назви професій вже мають фемінітиви (наприклад, infirmière - медсестра) у Франції, але більшість з них мають лише чоловічу версію.

У французькій мові для позначення жінки на певній посаді зазвичай використовується означений артикль: наприклад, la juge (жінка-суддя) або la ministre (жінка-міністр).

Зміни зроблять назви професій, що вже існують, формальними.

Інколи для утворення фемінітиву у французькій мові потрібно лише додати суфікс "e" (аналог українського "-ка" в кінці слова): députée (депутатка), avocate (адвокатка) і procureure (прокурорка).

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Французька академія була заснована у XVII столітті

Також є sapeuse-pompière (пожежниця) замість sapeur-pompier(пожежний).

В інших франкомовних країнах, таких як Бельгія, Швейцарія і Люксембург, та канадській провінції Квебек вже вживають фемінітиви для позначення професій.

Зокрема, в Канаді вже 40 років використовують слова cheffe (шеф-кухарка), écrivaine (письменниця) та ingénieure (інженерка). Лікарку називають une médecin або une docteure.

Втім, не всі фемінітиви поки що сприймаються в суспільстві.

Наприклад, письменниця Лора-Мей Гавіро заявила, що не хоче, щоб її називали "autrice" (авторка), оскільки їй не подобається, як це звучить. Водночас вона не проти таких фемінітивів як "вчителька" або "директорка".

Через старі правила у Франції є певні аномалії.

Наприклад, жінку-посла у французькій мові називають чоловічим словом ambassadeur, а фемінітив ambassadrice означає дружину посла.

Письменник Бернар Серкігліні поскаржився, що академія протягом тривалого часу утримувала Францію від прогресу. Він стверджує, що фемінітиви широко вживалися у французькій мові до XVII століття.

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