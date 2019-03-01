Копирайт изображения UKRINFORM

Кандидат у президенти України екс-журналіст Дмитро Гнап заявив, що готовий зняти свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка, але після з'їзду партії "Сила людей".

Дмитро Гнап став уже другим кандидатом, який підтримав Гриценка — раніше у п'ятницю про аналогічне рішення заявив Андрій Садовий.

У відеозверненні у Facebook Дмитро Гнап заявив, що готовий підтримати єдиного "кандидата від демократичних сил".

"Раніше я обіцяв теж зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил. Я підтверджую свою обіцянку і готовий теж знятися на користь Анатолія Гриценка", - сказав пан Гнап.

Він уточнив, що рішення про зняття з перегонів має прийняти з'їзд партії "Сила людей", яка й висунула Гнапа кандидатом.

З'їзд планується провести завтра. Пан Гнап запросив Гриценка прийти на нього.

Чому зараз?

Копирайт изображения UNIAN

Ще під час з'їзду партії "Сила людей", на якому його висунули кандидатом у президенти, Гнап закликав Андрій Садового, Анатолія Гриценка та Святослава Вакарчука об'єднати сили та підтримати єдиного кандидата.

Тоді він сказав, що партія "Сила людей", готова підтримати єдиного кандидата серед цих трьох, проте, за словами пана Гнапа, "ми не дуже віримо, що вони зможуть поступитися своїми амбіціями".

1 березня на брифінгу у Києві мер Львова та голова партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Гриценка.

"У нас є шанс обрати українського, антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення: я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента й оголошую про підтримку Анатолія Гриценка", - сказав Садовий.

"Я переконаний, що це рішення вплине на виборчий процес і дуже хотів би, щоб воно призвело до перемоги єдиного кандидата від демократичних сил", - заявив мер Львова.

У своєму відеозверненні Дмитро Гнап зазначив, що підтримує рішення Садового і що воно й послужило приводом для його власної ініціативи — знятись з виборчих перегонів.

Гнап і гроші "Слідства.Інфо"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дмитро Гнап опинився у центрі скандалу через гроші, які не повернув своєму колишньому проекту "Слідство.Інфо"

41-річний Дмитро Гнап — український журналіст-розслідувач та громадський активіст.

У 2012 році він заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.інфо", а з 2013 року керував однойменним проектом на "Громадському.ТБ".

У червні 2018 року він заявив, що йде з журналістики в політику і веде переговори про створення нового проекту. У грудні 2018 року він доєднався до партії "Сила людей".

У 2015 році об'єднання "Слідство.Інфо" виграло премію за внесок у розвиток журналістики у Східній Європі - 15 тисяч євро.

Тоді сам Гнап написав у Facebook, що журналісти вирішили віддати кошти премії на "потреби наших бійців на фронті".

Згодом з'ясувалося, що 2 тисячі євро справді передали роті розвідників, ще 3 917 євро витратили на поточні потреби проекту "Слідство.Інфо" через конфлікт з Романом Скрипіним, а ще трохи понад 9 тисяч євро залишилися "кешем" у банківській скриньці Дмитра Гнапа.

"Мене трохи здивувала позиція моїх колишніх колег, вони прекрасно знали про існування цієї премії, і що вона знаходиться у мене як керівника проекту", - відзначив сам Гнап і пояснив, що тримав гроші "на чорний день, якщо нам знову буде погано".

Він сказав, що не повернув гроші, бо йому не "вистачало часу".

Пізніше він повернув колишнім колегам понад 276 тисяч гривень.

Також ці гроші він не вніс у свою електронну декларацію.

Через скандал частина партії закликала Гнапа зняти свою кандидатуру, але він відмовився.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.