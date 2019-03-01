Пакистан звільнив індійського пілота. Як це вплине на конфлікт у Кашмірі

Копирайт изображения Reuters Image caption Влада Пакистану стверджує, що з пілотом поводилися відповідно до норм військової етики

Пакистан звільнив індійського пілота, якого взяли в полон, коли його літак збили у Кашмірі на тлі загострення конфлікту між країнами.

Пілота Абінандана Вартхамана передали представникам індійської влади поблизу пункту перетину кордону.

Незадовго до цього в ефірі пакистанського телебачення Вартаман заявив, що був "дуже вражений" пакистанською армією.

Напередодні прем'єр-міністр Пакистана Імран Хан заявив, що звільнення пілота стане "жестом миру".

Раніше в ефірі пакистанського телебачення Вартаман заявив, що був "дуже вражений" пакистанською армією.

Кашмір є предметом суперечки між Індією та Пакистаном, але кожна з країн контролює лише частину провінції.

Пілота в Індії вважають героєм, на його честь влаштувати феєрверки в столиці Делі.

Що передувало цьому моменту?

Відносини між Індією та Пакистаном, які є ядерними державами, суттєво загострилися за останні кілька тижнів.

Наприкінці лютого ВПС Індії завдали удару, як вони заявили, по тренувальному табору ісламістських бойовиків у Пакистані.

Авіаудар став відповіддю на теракт, внаслідок якого 14 лютого загинули близько 40 співробітників служби безпеки країни в індійській частині Кашміру.

Відповідальність за теракт, що став найсмертельнішим за 30 років протистояння проти індійської влади в Кашмірі, взяло угруповання, що базується в Пакистані.

Копирайт изображения AFP Image caption Пакистанська влада стверджує, що збила індійський винищувач

Влада Пакистану, яка спростовує свою причетність до теракту, заявила, що не мала іншого вибору, ніж відповісти на індійські рейди власними авіаударами.

В результаті протистояння в підконтрольній Пакистану частині Кашміру було збито індійський винищувач.

Що спричинило напругу?

Здобувши незалежність у 1947 році, Британська Індія розділилася на дві країни.

З того часу між Індією та Пакистаном відбулося три війни. Дві з них точилися через Кашмір.

Донині в Кашмірі не існує державного кордону, а Індію та Пакистан у цьому регіоні розділяє так звана Лінія контролю.

Десятки тисяч військових залишаються по обидва боки спірного регіону.

Авіаудари, що перетнули Лінію контролю, що розділяє території, підконтрольні Індії та Пакистану, сталися вперше з 1971 року.

На тлі загострення ситуації Пакистан закрив свій повітряний простір, що порушило авіарух на основних авіамагістралях. Чотири головних аеропорти вже частково відновили роботу. Очікується, що вони повністю запрацюють наступного тижня.

Що сталося з пілотом?

Представник армії Пакистану заявив, що пакистанські винищувачі здійснили "авіаудари" в індійській частині Кашміру в середу, 27 лютого.

На це відреагували два індійських винищувачі, які перетнули межу, що розділяє Кашмір. "Наші літаки були напоготові, і ми збили їх обох", - заявив пакистанський генерал Асіф Гафур.

Копирайт изображения REUTERS Image caption На звільнення пілота чекали з квітами

За його словами, один літак впав у пакистанському Кашмірі, а інший розбився на індійській стороні.

Після падіння літака місцеві жителі намагалися закидати пілота, який катапультувався, камінням, але його зрештою відбили пакистанські військові.

Наступного дня в інтернеті з'явилося, але швидко зникло, відео міністерство інформації Пакистану, на якому Вартаман з брудним обличчям просить води.

Індія назвала це "вульгарною демонстрацією пораненого військовослужбовця".

В наступному відео пілот пив чай і відповідав на питання пакистанських військових про своє ім'я та звання, але відмовлявся говорити про своє бойове завдання.

Представник пакистанських збройних сил Азіф Гафур заявив, що зі збитим пілотом поводилися відповідно до норм військової етики.

Разом зі звільненням пілота прем'єр Пакистану Імран Хан повторив своє звернення до Індії з пропозицією про деескалацію і проведення переговорів, додавши, що Пакистан та Індія повинні жити в мирі.

Відповіді з Делі поки що не було.

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