Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Ракета SpaceX Falcon 9 з космічним кораблем Dragon успішно стартувала з космічного центру ім. Кеннеді

Розпочалося випробування нового американського космічного корабля, що може допомогти доставляти астронавтів на орбіту.

Компанія Space X запустила з мису Канаверал у штаті Флорида корабель Crew Dragon, призначений для транспортування людей.

Під час цього польоту людей на борту немає, але в разі успішних випробувань НАСА ймовірно схвалить цю систему для регулярного використання астронавтами.

З часу припинення програми шаттлів у 2011 році, США не могли доставляти людей на орбіту, тож їм доводилося платити за використання російських "Союзів".

Тестовий запуск ракети-носія Space X Falcon 9 з капсулою Crew Dragon відбувся з космічного центру Кеннеді точно як планувалося - о 02:49 за північноамериканським східним часом (09:49 за Києвом).

За 11 хвилин з центру управління прийшло підтвердження про успішне відділення Crew Dragon від другого ступеню.

Перший ступінь успішно повернувся на Землю, опустившись на плаформу, що дрейфує в Атлантичному океані, на відстані 500 км від узбережжя Флориди.

Корабель має дістатися до Міжнародної космічної станції в неділю, а у п'ятницю повернутися на Землю.

Хто такий Ріплі на борту?

Капсула розрахована на екіпаж з семи осіб. Оскільки цей політ лише демонстраційний, на борту немає астронавтів, але є манекен.

На людиноподібному манекені, вдягненому у скафандр, є датчики на голові, шиї та спині.

Прилади збиратимуть дані щодо впливу, який зазнає людина під час польоту в космічному кораблі.

SpaceX назвали манекен "Ріплі" - за іменем героїні Сігурні Вівер у фільмі "Чужий".

Для каліфорнійської компанії цей політ є однією з найважливіших подій за всю її 17-річну історію. Підприємець Ілон Маск заснував її з конкретною метою - доставляти людей у космос.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Манекен Ріплі випробовує на собі перевантаження, які в майбутньому відчуватиме під час польоту людина

"Космічні польоти для людей - це, фактично, основна місія SpaceX", - пояснив віце-президент компанії Ганс Кьонігсманн.

Він додав: "Для нас немає нічого важливішого, ніж це завдання, і ми дуже цінуємо можливість, яку нам надало НАСА".

Капсула Dragon для екіпажу - це варіація вантажних космічних кораблів SpaceX для доставки вантажів на МКС.

Серед оновлень - звісно, системи життєзабезпечення. Також додано потужніші двигуни, щоб відправити корабель на безпечну відстань у разі, якщо щось піде не так з ракетою під час підйому.

Для повернення на землю капсула має чотири парашути, а не три.

Crew Dragon має повернутися на землю, спустившись в Атлантичний океан неподалік центру ім. Кеннеді.

Копирайт изображения NASA Image caption Малюнок: після наближення до МКС стиковка пройде автоматично

Який план місії?

Після того, як Dragon виведуть на орбіту, він має самостійно дістатися до МКС на своїх двигунах.

Однією з найбільших відмінностей між цією місією та стандартними доставками вантажу є спосіб наближення до МКС та стикування.

Вантажні кораблі захоплює роботизована рука, яка тягне його в потрібну позицію.

У цьому випадку Dragon має наблизитися до станції і пристикуватися автоматично, використовуючи нове особливе кільце для стикування.

Наближення до МКС заплановано на 13:00 за київським часом у неділю, 3 березня.

На МКС уважно стежитимуть за тим, як поводиться капсула.

За планом, Dragon залишиться на станції до 8 березня. Він має від'єднатися від станції, запустити двигуни, щоб залишити орбіту і опуститися в океан приблизно о 15:45 за київським часом.

Керівник програми НАСА на МКС Кірк Ширман заявив: "Ви можете почути, що ми називаємо це випробувальним польотом. Так і є. Хоча ми вважаємо це справжньою місією, дуже важливою місією".

"На МКС досі є троє людей, тож ця місія, яка вперше наблизиться до МКС, має спрацювати", - додав пан Ширман.

НАСА також працює над створенням транспорту для людей з компанією Boeing. Компанія розробила власну капсулу під назвою Starliner ("Старлайнер"). Випробувальний політ цього корабля має відбутися за кілька місяців.

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