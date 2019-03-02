Що вирішив арбітраж в Гаазі про активи "Нафтогазу" в Криму

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Компанія "Нафтогаз України" заявила, що здобула проміжну перемогу в арбітражному трибуналі в Гаазі в позові проти Росії про стягнення збитків у зв'язку з втратою активів в анексованому Росією Криму.

"Міжнародний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу, і постановив, що Російська Федерація, відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією, є відповідальною за незаконне захоплення активів Нафтогазу в Криму", - йдеться в повідомленні компанії.

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що тепер Росія, як держава, яку визнали винною у втраті українських активів, повинна надати "Нафтогазу" компенсацію.

Експерти "Нафтогазу" оцінюють вартість експропрійованих в Криму активів щонайменше у 5 млрд доларів США.

Пан Коболєв заявив, що остаточна сума буде предметом наступного слухання, яке очікується цього року.

Він пояснив, що "Нафтогаз" очікує на рішення суду про суму компенсації наприкінці 2019-на початку 2020 року.

За підрахунками комерційного директора компанії Юрія Вітренка, з урахуванням відсотків загальна сума компенсації має скласти 8 млрд доларів.

У прес-службі міністерства юстиції Росії заявили, що російська сторона не згодна з рішенням гаазького арбітражу.

"Російська Федерація у відповідному розгляді не брала участі і не визнає часткове рішення у зв'язку з відсутністю у арбітражу юрисдикції на розгляд позову НАК "Нафтогаз" та інших до Російської Федерації", - йдеться в повідомленні російського мін'юсту.

Що втратив "Нафтогаз" у Криму?

Як пояснив Юрій Вітренко у Facebook, найважливішим у рішенні арбітражу є те, "що хоча рішення про привласнення цих активів начебто приймала "незалежна влада Криму", міжнародний арбітраж визнав, що претензії можуть висуватися до Російської Федерації".

Активи "Нафтогазу" "націоналізували" рішенням так званого "парламенту" анексованого Криму від 17 березня 2014 року, коли Крим на один день оголосили "незалежною державою".

"Нафтогаз володів найціннішими енергетичними активами у Криму і був однією з основних мішеней Російської Федерації, коли та конфісковувала українські активи після незаконного вторгнення та окупації півострова в 2014 році", - зазначено в заяві компанії.

Водночас там не уточнюється про які саме активи йде мова.

За повідомленнями ЗМІ, внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу і нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції.

Як розвивався судовий процес?

У жовтні 2016 року "Нафтогаз України" і шість його дочірніх компаній ініціювали арбітражне провадження проти Росії з вимогою відшкодувати збитки, пов'язані з втратою активів у Криму.

Розмір збитків "Нафтогаз" тоді попередньо оцінив у 2,6 млрд доларів.

У своєму позові компанія посилалася на угоду "Про заохочення та взаємний захист інвестицій", укладену між урядами України та Росії.

У серпні 2017 року Постійна палата третейського суду почала розгляд позову "Нафтогазу".

За кілька місяців до початку розгляду Росія направила до суду лист, в якому зазначила, що не визнає юрисдикцію міжнародного трибуналу та постійної палати третейського суду в цьому процесі.

З подібними позовами проти Росії в арбітраж у Гаазі звернулися також компанія "Укрнафта" та ще 11 українських компаній.

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