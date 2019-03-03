У Криму затримали архієпископа ПЦУ Климента. Що від нього хочуть?
У Криму затримали архієпископа Сімферопольського та Кримського Климента, повідомляє сайт Української православної церкви.
Згідно з інформацією, його затримали місцеві правоохоронці на автовокзалі Сімферополя.
Сам архієпископ в коментарі BBC News Україна повідомив, що слідчі хочуть допитати його у справі про пограбування міської церкви.
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"Останні відомості про нього - що його везуть до Київського районного відділення поліції", - йдеться в повідомленні ПЦУ.
Там додали, що архієпископ Климент, який є головою православної місії допомоги жертвам порушення прав людини, планував поїхати на судовий розгляд справи українця Павла Гриба в Ростові-на-Дону.
Кримський активіст Андрій Щекун написав у Facebook, що архієпископа затримали "в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя, де він перебував і планував виїхати до полоненого".
Що каже сам Климент?
BBC News Україна вдалося телефоном зв'язатися з архієпископом і дізнатися про деталі цієї ситуації.
Він каже, що мав виїхати о 13 годині з центрального автовокзалу Сімферополя на суд над Павлом Грибом до Ростова-на-Дону.
"У вівторок, враховуючи, що є рішення суду про те, що я можу відвідати Павла Гриба в СІЗО, причастити його та сповідати. Але після того, як я сів до автобуса, підійшли поліцейські з чергової частини автовокзалу, попросили мене вийти з автобуса. В автобусі обшукали мої речі", - повідомив владика.
Вже в черговій частині автовокзалу почали з'ясовувати його особистість, викликали наряд поліції та відправили до центрального райвідділку.
"Хвилин за 20 вийшов черговий райвідділку і сказав, щоб я чекав слідчого, тому що надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який сказав що обікрали церкву в Сімферополі на вулиці Севастопольська. Тобто за їхньою логікою, хтось зателефонував і сказав, що обікрали мою церкву", - повідомив архієпископ.
Сам владика наголошує, що йому дзвінки такі не надходили та, за його інформацією, в церкві нічого не крали.
Зараз він чекає на адвоката та слідчого і поки не знає, чим закінчиться ця ситуація.
Хто він такий?
У 2000 році Климента призначили єпископом Сiмферопольським i Кримським та керуючим Кримською єпархiєю Української православної церкви Київського патріархату. Згодом він також відповідав за духовно-патріотичне виховання у Військово-морських силах України.
Вже після створення ПЦУ, 5 лютого став головою місії новоствореної Української православної церкви, яка допомагатиме жертвам порушення прав людини та незаконно утримуваним у Росії й на окупованих територіях України.
В коментарі BBC News Україна він наголошував, що влада анексованого Криму хоче закрити головний храм Православної церкви України, який діє на території півострова.
За його словами, мова йде про припис із вимогою звільнити приміщення храму святих Володимира і Ольги в Сімферополі, який надійшов від так званого міністерства майнових і земельних відносин Криму. Це був головний храм УПЦ КП, який після створення ПЦУ перейшов до її підпорядкування.
Він розташований у будівлі, яка раніше належала військовому училищу. Свого часу УПЦ КП уклала договір про оренду приміщення на 49 років за номінальну плату в одну гривню на рік.
Роботу собору вже блокувала виконавча служба Росії у серпні 2017 року. Тоді російські силовики заявили, що виконували рішення арбітражного суду щодо передачі першого поверху будівлі, де розташований храм, у державну власність.
У Київському патріархаті у зв'язку з такими діями влади півострова заявили, що силовики пошкодили приміщення, поламали двері та вівтарі, конфіскували частину церковних речей, а також закрили доступ вірян до храму.
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