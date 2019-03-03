У Криму затримали архієпископа ПЦУ Климента. Що від нього хочуть?

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У Криму затримали архієпископа Сімферопольського та Кримського Климента, повідомляє сайт Української православної церкви.

Згідно з інформацією, його затримали місцеві правоохоронці на автовокзалі Сімферополя.

Сам архієпископ в коментарі BBC News Україна повідомив, що слідчі хочуть допитати його у справі про пограбування міської церкви.

"Останні відомості про нього - що його везуть до Київського районного відділення поліції", - йдеться в повідомленні ПЦУ.

Там додали, що архієпископ Климент, який є головою православної місії допомоги жертвам порушення прав людини, планував поїхати на судовий розгляд справи українця Павла Гриба в Ростові-на-Дону.

Кримський активіст Андрій Щекун написав у Facebook, що архієпископа затримали "в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя, де він перебував і планував виїхати до полоненого".

Що каже сам Климент?

BBC News Україна вдалося телефоном зв'язатися з архієпископом і дізнатися про деталі цієї ситуації.

Він каже, що мав виїхати о 13 годині з центрального автовокзалу Сімферополя на суд над Павлом Грибом до Ростова-на-Дону.

"У вівторок, враховуючи, що є рішення суду про те, що я можу відвідати Павла Гриба в СІЗО, причастити його та сповідати. Але після того, як я сів до автобуса, підійшли поліцейські з чергової частини автовокзалу, попросили мене вийти з автобуса. В автобусі обшукали мої речі", - повідомив владика.

Вже в черговій частині автовокзалу почали з'ясовувати його особистість, викликали наряд поліції та відправили до центрального райвідділку.

"Хвилин за 20 вийшов черговий райвідділку і сказав, щоб я чекав слідчого, тому що надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який сказав що обікрали церкву в Сімферополі на вулиці Севастопольська. Тобто за їхньою логікою, хтось зателефонував і сказав, що обікрали мою церкву", - повідомив архієпископ.

Сам владика наголошує, що йому дзвінки такі не надходили та, за його інформацією, в церкві нічого не крали.

Зараз він чекає на адвоката та слідчого і поки не знає, чим закінчиться ця ситуація.

Хто він такий?

У 2000 році Климента призначили єпископом Сiмферопольським i Кримським та керуючим Кримською єпархiєю Української православної церкви Київського патріархату. Згодом він також відповідав за духовно-патріотичне виховання у Військово-морських силах України.

Вже після створення ПЦУ, 5 лютого став головою місії новоствореної Української православної церкви, яка допомагатиме жертвам порушення прав людини та незаконно утримуваним у Росії й на окупованих територіях України.

В коментарі BBC News Україна він наголошував, що влада анексованого Криму хоче закрити головний храм Православної церкви України, який діє на території півострова.

Копирайт изображения YANDEX.MAPS Image caption Приміщення храму ПЦУ в Сімферополі

За його словами, мова йде про припис із вимогою звільнити приміщення храму святих Володимира і Ольги в Сімферополі, який надійшов від так званого міністерства майнових і земельних відносин Криму. Це був головний храм УПЦ КП, який після створення ПЦУ перейшов до її підпорядкування.

Він розташований у будівлі, яка раніше належала військовому училищу. Свого часу УПЦ КП уклала договір про оренду приміщення на 49 років за номінальну плату в одну гривню на рік.

Роботу собору вже блокувала виконавча служба Росії у серпні 2017 року. Тоді російські силовики заявили, що виконували рішення арбітражного суду щодо передачі першого поверху будівлі, де розташований храм, у державну власність.

У Київському патріархаті у зв'язку з такими діями влади півострова заявили, що силовики пошкодили приміщення, поламали двері та вівтарі, конфіскували частину церковних речей, а також закрили доступ вірян до храму.

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