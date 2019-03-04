Українські легкоатлетки завоювали срібло і дві бронзи на чемпіонаті Європи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Юлія Левченко

Напередодні українські спортсменки завоювали одну срібну і дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який проходить у Глазго.

Ввечері у неділю 21-річна стрибунка у висоту Юлія Левченко з результатом 1 м 99 см посіла друге місце.

"Золото" виграла росіянка Марія Ласіцкене (2 м 01 см), "бронзу" - литовска легкоатлетка Айріна Пальшіте (1 м 97 см).

Ще дві українки - Катерина Табашник та Ірина Геращенко - посіли у цій дисципліні четверте і п'яте місця.

Окрім Левченко, нагороди з європейського чемпіонату привезуть й інші представники України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ще одна призерка чемпіонату Європи в Глазго - Ольга Саладуха

Так, легкоатлетка Ольга Ляхова завоювала "бронзу" в бігу на 800 метрів: 26-річна українка показала час 2.03,24. Вона поступилася тільки Шелайні Оскан-Кларк з Великої Британії і Ренель Ламот із Франції.

Ще одне третє місце - в Марини Бех-Романчук, яка змагалася у стрибках в довжину. Її результат - 6 метрів 84 сантиметри. Кращими за неї виявилися тільки білоруська Анастасія Мірончук-Іванова і сербка Івана Спановіч.

До цього нагороди у Глазго виграли ще двоє українців: стрибун у висоту Андрій Проценко, який виборов "срібло", показавши результат 2 метри 26 сантиметрів і Ольга Саладуха - в неї третє місце у потрійному стрибку (14 метрів 47 сантиметрів).

Таким чином, загалом у скарбничці української збірної - п'ять нагород на чемпіонаті Європи в Глазго.

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