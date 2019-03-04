Копирайт изображения Getty Images Image caption Трійка лідерів перегонів незмінна

Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу, а Юлія Тимошенко практично зрівнялась з Петром Порошенком і ділить з ним друге-третє місце.

Такі дані свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке провели 19-28 лютого. Під час дослідження опитали 2500 респондентів, помилка репрезентативності складає не більше 2%.

Лідером президентського рейтингу і далі є Володимир Зеленський, якого підтримують 25,1% виборців, які визначилися та мають намір голосувати.

Другим ідуть Петро Порошенко з 16,6% та Юлія Тимошенко з 16,2%.

Далі кандидати розташувались так: Юрій Бойко - 11,3%, Анатолій Гриценко - 7,7%, Олег Ляшко - 5,6%, Андрій Садовий (який заявив про намір знятись на користь пана Гриценка) - 3%, Євген Мураєв - 2,5%, Ігор Смєшко - 2,5%.

Майже по 2% набирають Олександр Шевченко, Руслан Кошулинський та Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі військової техніки людьми, яких пов'язували з Петром Порошенком, було оприлюднене тільки 25 лютого. Андрій Садовий заявив про зняття своєї кандидатури на користь Анатолія Гриценка 1 березня.

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25 лютого президентський рейтинг оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології.

У ньому також лідирував Володимир Зеленський, за якого готові були проголосувати 26,4%.

Тоді Петро Порошенко мав підтримку 18% респондентів, а Юлія Тимошенко - 13,8%.

Соціологи попереджали, що й тоді різниця між ними була близька до статистичної похибки.

Попередній рейтинг, оприлюднений 20 лютого центром Разумкова, також показував дуже схожу розташування сил: Зеленський лідирував, Порошенко на другому місці, Тимошенко - на кілька відсотків позаду.

Президентські вибори відбудуться 31 березня.

Рейтинг партій

Згідно з останнім опитуванням групи "Рейтинг", найбільше на парламентських виборах зараз набирала б партія "Слуга народу" - 21,5%.

"Батьківщину" підтримують - 18,7%, БПП Солідарність - 14,2%, "Опозиційну платформу" - 10,5%, "Громадянську позицію" - 6,2%, "Самопоміч" - 5,5%.

Близько 4% підтримують "Радикальну партію" та Свободу, близько 3% - партію "Наші", близько 2% - "Опозиційний блок" та УКРОП.

Прохідний бар'єр до парламенту складає 5%. Парламентські вибори мають відбутись у жовтні 2019 року.

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