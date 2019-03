Помер фронтмен The Prodigy Кіт Флінт

Копирайт изображения Getty Images

Помер вокаліст британської групи The Prodigy Кіт Флінт. Йому було 49 років.

Його знайшли мертвим у його будинку в графстві Ессекс у понеділок зранку, підтвердила поліція.

Причину смерті поки що не називають, але представник поліції сказав, що правоохоронці не вважають її підозрілою.

"Ми приїхали (на виклик. - Ред.) і, на жаль, 49-річний чоловік був мертвим на місці події. Його найближчі родичі поінформовані. Ця смерть не розглядається як підозріла", - цитує АР заяву поліції.

Гурт The Prodigy мав бути хедлайнером київського музичного фестивалю UPark -2019. А 2017 року вони виступали на українському фестивалі Atlas Weekend.

Копирайт изображения Simone Joyner/Getty Images

Нещодавно Флінт повернувся до Британії з туру по Австралії і у травні мав розпочати тур по США.

Кіт Флінт входив до складу The Prodigy з моменту заснування гурті 1990 року. Спочатку він був танцюристом, а в 1996 році дебютував як вокаліст з треком Firestarter з альбому The Fat of the Land.

