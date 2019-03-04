Помер фронтмен The Prodigy Кіт Флінт
Помер вокаліст британської групи The Prodigy Кіт Флінт. Йому було 49 років.
Його знайшли мертвим у його будинку в графстві Ессекс у понеділок зранку, підтвердила поліція.
Причину смерті поки що не називають, але представник поліції сказав, що правоохоронці не вважають її підозрілою.
"Ми приїхали (на виклик. - Ред.) і, на жаль, 49-річний чоловік був мертвим на місці події. Його найближчі родичі поінформовані. Ця смерть не розглядається як підозріла", - цитує АР заяву поліції.
Гурт The Prodigy мав бути хедлайнером київського музичного фестивалю UPark -2019. А 2017 року вони виступали на українському фестивалі Atlas Weekend.
Нещодавно Флінт повернувся до Британії з туру по Австралії і у травні мав розпочати тур по США.
Кіт Флінт входив до складу The Prodigy з моменту заснування гурті 1990 року. Спочатку він був танцюристом, а в 1996 році дебютував як вокаліст з треком Firestarter з альбому The Fat of the Land.
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