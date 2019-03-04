З Мангера зняли браслет і повернули паспорти. У Генпрокуратурі обурені

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Суд відмовився продовжити запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Таку інформацію BBC News Україна підтвердили в Генеральній прокуратурі. Там обурилися рішенням суду і готують апеляцію.

Суд арештував пана Мангера 15 лютого з правом застави у 2,5 млн гривень. Майже одразу адвокат підозрюваного сплатив ці гроші, Мангер вийшов із СІЗО з електронним браслетом.

4 березня спливав час запобіжного заходу. Тому суд розглянув його продовження і відхилив відповідне клопотання прокуратури.

За інформацією "Громадського", застава у 2,5 млн гривень залишається як безстроковий захід. Також Мангер зобов'язаний з'являтися до слідчого.

Проте з нього знімуть браслет, він зможе пересуватися за межі Херсона. Також йому повернуть закордонний паспорт.

В ГПУ висловили обурення рішенням. "Прокуратура готує апеляцію", - сказав в розмові з BBC News Україна представник Генпрокуратури.

Там уточнили, що буде розгляд ще другої апеляції на запобіжний захід, яку подали адвокати Мангера.

"Буде розгляд апеляції, але це вже не має ніякого значення. Всі чекають виборів, справа далі не піде", - каже BBC News Україна джерело в прокуратурі.

Позиція Мангера

Владислав Мангер всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Напередодні суду, 1 березня, він написав у Facebook, що нікуди не збирається тікати.

"Я не маю наміру ухилятися від органів досудового розслідування та зобов'язуюсь з'являтися на судові засідання, про які буду повідомлений", - сказав він.

Свою причетність до справи він постійно заперечував. "Співчуваю горю родині загиблої Катерини. Це велике горе для батьків і близьких. Я хотів би швидкого й чесного розкриття цієї справи. Водночас вважаю звинувачення, які лунають на мою адресу у зв'язку зі справою Гандзюк, безпідставними", - заявляв він.

Справа Гандзюк

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У лютому Владиславу Мангеру вручили підозру в організації вбивства Гандзюк.

За версією ГПУ, яку озвучив генпрокурор Юрій Луценко, голова Херсонської облради вирішив організувати напад, керуючись особистою неприязню.

Гандзюк публічно заявляла про корупційну складову підпалів лісів, які "кримінальне середовище області використовувало для збагачення за сприяння окремих представників обласної влади і правоохоронних органів", пояснив генпрокурор.

"У зв'язку з тим, що Гандзюк висвітлювала це у ЗМІ і соцмережах, усвідомлюючи, що це суперечить його інтересам, Мангер з метою залякування населення і громадських активістів, які критикували його дії, вирішив організувати вбивство", - казав Луценко.

Владислав Мангер працює головою Херсонської обласної ради з вересня 2016 року.

Донедавна він був членом партії "Батьківщина", проте після звинувачень про причетність до вбивства Гандзюк повідомив, що призупиняє своє членство в політсилі.

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Окрім голови Херсонської облради, активісти підозрюють у причетності до злочину інших херсонських посадовців: голову місцевої облдержадміністрації Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука.

Одразу після появи інформації про вручення підозри Владиславу Мангеру, Рищук за власним бажанням тимчасово відсторонився від виконання службових обов'язків.

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