Помер Люк Перрі - Ділан із серіалу "Беверлі-Гіллз"

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Американський актор Люк Перрі помер у 52 роки після інсульту.

Його представник Арнольд Робінсон повідомив, що актор пішов з життя в оточенні своєї родини та друзів.

Він став відомим завдяки серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210", у якому зіграв одну з головних ролей - Ділана Маккея.

Люка Перрі привезли до лікарні Лос-Анджелеса 27 лютого, у нього був обширний інсульт.

"Сім'я цінує слова підтримки та молитви про Люка, які лунають з усього світу, а також просить поважати приватність в цей час великої жалоби", - додав пан Робінсон.

Інших деталей родина не повідомила.

Серіал "Беверлі-Гіллз, 90210", у якому зіграв Люк Перрі, розповідає про життя молоді у Каліфорнії. Він вийшов на екрани у жовтні 1990 року.

Останнім часом актор також знімався в серіалі "Рівердейл".

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