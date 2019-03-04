Корупція в оборонці: чи причетний керівник "Укроборонпрому"?

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Журналісти Bihus.Info оприлюднили нові деталі імовірних корупційних схем в оборонній сфері. Окрім колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, в них нібито фігурує нинішній керівник "Укроборонпрому" Павло Букін.

Гладковський, якого у понеділок звільнив з посади президент, раніше всі звинувачення спростовував. "Укроборонпром" поки нові факти розслідування журналістів не коментує.

Нові деталі

У новій серії розслідування журналісти Bihus.Info продовжують розповідати про корупційні схеми в оборонній сфері.

Йдеться про те, що нібито колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та нинішній керівник "Укроборонпрому" Павло Букін отримували "відкати" з оборонних контрактів.

За даними журналістів, у 2016 - 2017 роках "Укроборонпром" закупив деталі російського походження для літаків АН-26, переплативши у сім разів. При цьому аванс начебто розділили між собою учасники схеми - 30 тисяч доларів, за даними журналістів, отримав Олег Гладковський, 10 тисяч - Павло Букін. З другого траншу "чистий прибуток" склав, стверджують журналісти, ще майже 85 тисяч доларів.

В результаті, за даними Bihus.Info, державний концерн в рамках згаданого контракту нібито заплатив 580 тисяч доларів за товар, який вартував 85 тисяч.

Копирайт изображения Уніан Image caption Журналісти стверджують, що керівник "Укроборонпрому" був учасником корупційних схем в оборонній сфері

У програмі мова йде про те, що чистий прибуток від тієї угоди сягав 300 тисяч доларів.

BBC News Україна звернулася за коментарем до "Укроборонпрому", однак там повідомили, що реакція може бути у вівторок.

Також ми звернулися за реакцією до адміністрації президента, адже призначає та звільняє керівника цієї компанії глава держави. Там поки теж не коментують озвучені журналістами звинувачення.

Звільнення Гладковського

В понеділок, 4 березня, Петро Порошенко повідомив, що підписав указ про звільнення заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського. Такий крок він зробив через розслідування корупції в оборонній сфері.

Гладковський - один з ключових фігурантів журналістського розслідування Bihus.Info, в якому йшлося про те, що найвищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з поставок російських контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них у три-чотири рази.

Все це, кажуть журналісти, відбувалося на фоні заяв найвищого керівництва держави про "імпортозаміщення" і відмову від поставок із Росії.

Копирайт изображения Уніан Image caption Петро Порошенко наголосив, що звільнення Гладковського не є доказом його винуватості

Під час свого виступу у Миколаєві в понеділок президент підтвердив, що приводом для звільнення Гладковського стало саме розслідування журналістів.

Втім, він додав, що це жодним чином не доводить його провини: "Президент не є судом і я не є суддею, і моя заява точно не є вироком. Мій обов'язок - створити такі умови, щоб люди повірили в чесність і неупередженість об'єктивного розслідування. Щоб кожен міг переконатись, що в подібних ситуаціях, якщо є доведена вина, не врятують ні посада, ні зв'язки, ні прізвища, ані давні знайомства з президентом".

Що це за скандал?

Розслідування Bihus.Info було оприлюднено наприкінці лютого. У причетності до незаконних схем журналісти, зокрема, звинувачували Олега Гладковського і його 22-річного сина Ігора. Одним з організаторів схеми вони також називали гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна.

Публікація матеріалу спричинила скандал: сам Гладковський змушений був відсторонитися від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО.

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Пізніше Гладковський назвав звинувачення на свою адресу нісенітницями, а себе - жертвою передвиборчої провокації.

Його 22-річний син Ігор Гладковський, який теж фігурує в розслідуванні, заявив, що подасть на журналістів до суду - за поширення недостовірної, за його словами, інформації.

А в мережі з'явився відеоролик, у якому Ігор Гладковський називає сюжет журналістів замовним та обіцяє незабаром розповісти, хто його замовник.

В Укроборонпромі ж заявили, що журналісти Bihus.Info не вказали джерел отримання оприлюдненої ними інформації і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних.

Реакція правоохоронців

Відразу після виходу програми генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронці розслідують можливі розкрадання в оборонному секторі України. Проаналізувати цю інформацію пообіцяло і Національне антикорупційне бюро.

А вже 4 березня НАБУ та САП повідомили про затримання чинного та колишнього директорів державного підприємства "СпецТехноЕкспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та ще трьох екс-посадовців за підозрою у розтраті 55,5 млн грн. Цього ж дня їм повідомили про підозру.

В антикорупційному органі додали, що детективи НАБУ розслідують цю справу ще з грудня 2017 року.

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