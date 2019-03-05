"Укроборонпром": сюжет Bihus.Info викликає лише сум і здивування

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Зранку 5 березня в державному концерні "Укроборонпром" відреагували на нову серію журналістського розслідування Bihus.Info про розкрадання в оборонній сфері.

"Інформація, оприлюднена програмою "Наші гроші", має ознаки маніпуляцій і є виявом заангажованої журналістики", - заявили в "Укроборонпромі".

У своїй заяві концерн також звертає увагу на те, що журналісти не навели у своєму розслідуванні точки зору "Укроборонпрому", хоча зверталися до нього за запитом і отримали відповідь.

Чергову частину розслідування Bihus.Info про розкрадання в оборонній сфері оприлюднили напередодні ввечері. В ньому фігурують колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та нинішній керівник "Укроборонпрому" Павло Букін, які нібито отримували "відкати" з оборонних контрактів.

У 2016 - 2017 роках, кажуть журналісти, "Укроборонпром" закупив деталі російського походження для літаків АН-26, переплативши за них у сім разів. При цьому, аванс нібито розділили між собою учасники схеми - 30 тисяч доларів, за даними журналістів, отримав Олег Гладковський, 10 тисяч - Павло Букін.

З другого траншу "чистий прибуток" склав, стверджують журналісти, ще майже 85 тисяч доларів.

В результаті, за даними Bihus.Info, державний концерн в рамках згаданого контракту нібито заплатив 580 тисяч доларів за товар, який вартував 85 тисяч.

Пояснення "Укроборонпрому"

В Укроборонпромі наполягають: інформація про так зване семикратне підвищення ціни на прилади для Ан-26 є некоректною.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова "Укроборонпрому" Павло Букін - один з ключових фігурантів розслідування Bihus.Info

"В договорі з іноземним замовником було передбачено встановлення на два літаки комплектів висотомірів по три прилади у кожному. Згідно з умовами договору, зазначені прилади мали були замінені на нові, виготовлені не пізніше 2015 року".

Українські авіаційні підприємства, до яких зверталися представники Концерну, повідомили про відсутність цих висотомірів, пояснюють в Укроборонпромі.

"Єдиною компанією, яка погодилось доставити ці вироби, було ТОВ "АН-Сервіс". Їх було перевірено фахівцями ДП "410 завод ЦА" і представниками замовника", - зазначають там.

"Інших фактів імпорту в Україну таких приладів (випуску після 2014 року) офіційно не зафіксовано", - додають в деражавному концерні і наголошують: не коментуть питання доставки висотомірів в Україну, оскільки підприємства "Укроборонпрому" не надавали послуги з логістики.

Пізніше перший заступник гендиретора "Укроборонпрому" Сергій Омельченко додав, що заангажоване, на його думку, розслідування Bihus.Info "викликає в нього лише сум і здивування".

Скандал з Укроборонпромом і звільнення Гладковського

Перше розслідування Bihus.Info оприлюднили наприкінці лютого. У причетності до незаконних схем журналісти, зокрема, звинувачували Олега Гладковського і його 22-річного сина Ігора. Одним з організаторів схеми вони також називали гендиректора "Укроборонпрому" Павла Букіна.

В розслідуванні йшлося про те, що найвищі чиновники оборонної сфери нібито отримували відкати з поставок російських контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них у три-чотири рази.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Порошенко вже звільнив заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого теж звинувачують у причетності до корупційних схем

Все це, кажуть журналісти, відбувалося на фоні заяв найвищого керівництва держави про "імпортозаміщення" і відмову від поставок із Росії.

Публікація матеріалу спричинила скандал: сам Гладковський змушений був відсторонитися від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО.

Пізніше президент Петро Порошенко заявив, що підписав указ про його остаточне звільнення. Втім, тоді ж президент зазанчив, що звільнення Гладковського жодним чином не доводить його провини.

22-річний син Олега Гладковського, Ігор Гладковський, який теж фігурує в розслідуванні, заявляв, що подасть на журналістів до суду - за поширення недостовірної, за його словами, інформації.

На початку березня в мережі з'явився відеоролик, у якому Ігор Гладковський називає сюжет журналістів замовним та обіцяє незабаром розповісти, хто його замовник.

Реакція правоохоронців

Відразу після виходу програми генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що правоохоронці розслідують можливі розкрадання в оборонному секторі України. Проаналізувати цю інформацію пообіцяло і Національне антикорупційне бюро.

А вже 4 березня НАБУ та САП повідомили про затримання чинного та колишнього директорів державного підприємства "СпецТехноЕкспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та ще трьох екс-посадовців за підозрою у розтраті 55,5 млн грн. Цього ж дня їм повідомили про підозру.

В антикорупційному органі додали, що детективи НАБУ розслідують цю справу ще з грудня 2017 року.

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