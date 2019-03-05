Діамантові прокурори: вбитий у Києві не був свідком у цій справі, заявили в ГПУ
Вбитий у вівторок у Києві чоловік не є свідком у справі так званих діамантових прокурорів — високопосадовців прокуратури, яких затримали через звинувачення в отриманні хабарів улітку 2015 року.
Про це BBC News Україна заявила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.
За її словами, загиблий — дійсно Сергій Кисельов, проте офіційного статусу у справі "діамантових прокурорів" він не мав.
"Він не є ні свідком, ні заявником, ні потерпілим", - сказала пані Сарган.
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Вона підкреслила, що заяви про вбивство головного свідка у цій справі є "неправдою".
Стрілянина у Києві
Згідно з повідомленням поліції, у дворі будинку на вулиці Флорентійській, що неподалік житлового масиву Русанівка, перехожі почули постріл у припаркованому автомобілі Mercedes і викликали поліцію.
"У дворі будинку пролунав постріл, після чого з машини вибіг невідомий та втік у двори", - йдеться в повідомленні, з посиланням на покази свідків.
На місці події в авто правоохоронці знайшли тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.
Загиблим виявився місцевий житель, 1960 року народження.
Колишній заступник генерального прокурора Давід Сакварелідзе написав у Facebook, що загиблий — свідок у справі "діамантових прокурорів".
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"Убитий Кисельов раніше розповідав, як з його заводу разом з діамантами, знайденими під час обшуку у заступника обласного прокурора Київської області Корнійця, так само пропало кілька мільйонів доларів і десяток кілограмів золота", - написав пан Сакварелідзе.
Діаманти
Колишнього першого заступника начальника головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця звинувачують в отриманні хабара у більше ніж три мільйони гривень.
Звинуваченими у справі проходить підприємець Валерій Гібаленко, який нібито був посередником при передачі хабара.
Під час обшуку у прокурорів знайшли понад 3 мільйони гривень.
Обшук у будівлі слідчого управління ГПУ був унікальним для України. Саме тут у посадовця виявили 400 тисяч доларів. Натомість у прокурора Київщини знайшли 65 діамантів. Після цього підозрювані прокурори отримали прізвисько "діамантові".
Звинувачені прокурори заперечують свою вину.
На початку лютого генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що суд заслухав покази 30 з 50 свідків через те. що розгляд у суді відбувається "раз на три місяці".
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