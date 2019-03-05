Букін з "Укроборонпрому" не збирається у відставку. Відкати заперечує

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Гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін заперечив отримання будь-яких "відкатів" з угод 2016 року про ремонт казахських літаків. У розслідуванні Bihus.Info журналісти звинуватили Букіна, який тоді очолював "Укрспецекспорт", в отриманні 10 тис. доларів від контракту на закупівлю висотомірів, які завозилися нібито за завищеною ціною.

"Отримання якоїсь винагороди категорично заперечую. Це неправда", - заявив він в інтерв'ю BBC News Україна у вівторок.

Так само він запевнив, що деталі не закуповувалися по завищеній ціні: "Завищену ціну категорично заперечую. У нас є відповідна процедура відбору постачальників. Зафіксована у часі і документах, у переписці. Ми готові всю цю інформацію надати на запит будь-якого правоохоронного органу".

Він також заявив, що за інформацією з розслідування, де говориться про нібито завищені в сім разів ціну ввезених деталей, не можна чітко робити висновок про те, що ціна була справді завищена.

"Що показується у розслідуванні (і це підкреслюють журналісти): що товар ввозився від самого початку як інший товар… - щоб приховати його військове призначення, тому що він встановлювався на військовий літак. Як у цьому випадку можна коментувати, чи було завищення, чи не було? Люди виконували завдання з постачання техніки поточного виробництва. На жаль, російського. Ми ще, не освоїли виробництво цих комплексів самостійно", - пояснив Павло Букін.

Водночас на питання BBC News Україна чи не планує він піти з посади генерального директора "Укроборонпрому" на час можливих перевірок, Павло Букін відповів: "На даний момент, такого наміру в мене немає. Але це не якась категорична позиція. Просто я не вважаю себе винним у чомусь".

"Якщо потрібно буде, щоб я звільнився або усунувся з посади - я з жалем, але зроблю це. Спокійно і без якось політизації", - додав він.

Повний текст ексклюзивного інтерв'ю читайте незабаром на сайті BBC News Україна.

Розслідування журналістів

Копирайт изображения УНІАН Image caption Розслідування стосувалося ремонту казахських літаків Ан-26, який здійснювала Україна (на фото - аналогічний літак ЗСУ)

Третю частину розслідування Bihus.Info про ймовірні розкрадання в оборонній сфері журналісти оприлюднили напередодні ввечері.

В ньому фігурують колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та нинішній керівник "Укроборонпрому" Павло Букін, які нібито отримували "відкати" з оборонних контрактів.

У 2016 - 2017 роках, кажуть журналісти, "Укроборонпром" закупив деталі російського походження для літаків АН-26, переплативши за них у сім разів. При цьому, аванс нібито розділили між собою учасники схеми - 30 тисяч доларів, за даними журналістів, отримав Олег Гладковський, 10 тисяч - Павло Букін.

З другого траншу "чистий прибуток" склав, стверджують журналісти, ще майже 85 тисяч доларів.

В результаті, за даними Bihus.Info, державний концерн в рамках згаданого контракту нібито заплатив 580 тисяч доларів за товар, який вартував 85 тисяч.

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