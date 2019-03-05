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Відоме видання Forbes опублікувало щорічний рейтинг мільярдерів з усього світу.

Всього до 33-го щорічного рейтингу світових мільярдерів увійшли 2 124 людини, що на 84 людини менше, ніж минулого року.

Своєрідною сенсацією списку стала 21-річна молодша сестра Кім Кардаш'ян Кайлі Дженнер, статки якої видання оцінило у понад 1 мільярд доларів.

Вона стала наймолодшою власницею такого статку в історії, серед тих, хто сам заробляв такі великі гроші.

Попередній рекорд належав Марку Цукербергу, який заробив перший мільярд у віці 23 років.

Звідки ж гроші

Пані Дженнер є власницею компанії Kylie Cosmetics, яку заснувала у 2015 році для продажу косметики онлайн. На початку вона продавала набори для догляду за губами.

За даними видання Forbes, компанія Дженнер у 2018 році уклала угоду із великою американською мережею косметичних магазинів Ulta на продаж її товарів.

За перші шість тижнів продажів у більш ніж тисячі магазинів мережі клієнти розкупили косметики на 54,5 мільйони доларів.

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Усього у 2018 році Kylie Cosmetics продала товарів на понад 360 мільйонів доларів. Зараз цю компанію оцінюють у близько 900 мільйонів доларів.

Найдивовижніше ж тут те, що Kylie Cosmetics, крім самої Кайлі Дженнер, має у своєму штаті сімох працівників на повний день та п'ятьох на неповний.

Виробництвом та розсилкою продукції опікується компанія Seed Beauty, за онлайн продажі відповідає сервіс Shopify.

За фінанси та PR косметичної компанії відповідає її мати Кріс Дженнер, яка надає такі послуги усім своїм дітям за 10% від прибутку.

Forbes підкреслює, що Кайлі Дженнер не потрібно особливо витрачатись на рекламу своїх продуктів, оскільки її власні акаунти у Snapchat, Instagram, Facebook та Twitter охоплюють аудиторію у понад 175 мільйонів користувачів.

Завдяки таким успіхам пані Дженнер опинилася на 2057 місці світового рейтингу багатіїв.

Українські мільярдери

Серед українських мільярдерів у списку Forbes змін не відбулося, хоча дещо змінились статки.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найбагатший українець Рінат Ахметов збільшив свої статки на півмільярда доларів

Найбагатший українець власник СКМ Рінат Ахметов за рік збільшив свої статки з 5,5 до 6 мільярдів доларів і у світовому рейтингу зайняв 272 місце.

За ним йде власник компанії з видобутку залізорудної сировини Ferrexpo Костянтин Жеваго (1 511 місце у світовому рейтингу), проте його статок дещо скоротився до 1,5 мільярда доларів.

Третє місце серед українських мільярдерів ділять акціонер агрохолдингу МХП Юрій Косюк і власник інвестиційно-консалтингової групи EastOne і трубної корпорації "Інтерпайп" Віктор Пінчук — у них по 1,4 мільярда доларів і 1 605 місце у світовому списку.

Співвласники "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов і Ігор Коломойський мають 1,2 і 1,1 мільярда доларів, та посідають 1 818 й 1941 позицію.

Останній серед українців — власник промислово-інвестиційної групи "Смарт-Холдинг" Вадим Новинський, який за оцінками видання має 1 мільярд доларів (2 057 місце у світовому списку).

Найбагатші у світі

Другий рік поспіль найбагатшою людиною світу визнано засновника та керівника компанії Amazon.com Джеффрі Безоса.

Копирайт изображения Reuters Image caption Розлучення із Маккензі Безос поки не позначилося на статках найбагатшої людини планети

Статки пана Безоса, який на початку цього року оголосив про плани розлучитись, складають 131 мільярд доларів.

Багатство засновника Microsoft Білла Гейтса оцінюється у 96,5 мільярда, що дозволило йому опинитись на другій сходинці. Американський інвестор Воррен Баффет, зі статками 82,5 мільярда доларів, є третім.

Найбагатша людина в Європі — це француз Бернар Арно — керівник компанії LVMH, що виробляє предмети розкоші. Його багатство оцінюють у 76 мільярдів доларів.

Також до першої десятки увійшли мексиканський бізнесмен у сфері телекомунікацій Карлос Слім із 64 мільярдами доларів, іспанець Амансіо Ортега — засновник групи Inditex, що володіє мережею магазинів Zara - з 62,7 мільярда доларів, співзасновник корпорації Oracle Ларрі Елісон з 52,5 мільярда доларів.

Потрапив до десятки й засновник Facebook Марк Цукерберг зі статками 62,3 мільярда доларів (минулого року він мав 71 млрд доларів), засновник Bloomberg Майкл Блумберг з 55,5 мільярда доларів та співзасновник Google Ларі Пейдж з 50,8 мільярда доларів.

Президент США Дональд Трамп зайняв 715-у сходинку рейтингу та має статок у 3,1 мільярда доларів.

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