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Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що слід звільнити голову САП Назара Холодницького і провести аудит Укроборонпрому.

Про це вона сказала, виступаючи в Києві на п'ятиріччі Українського кризового медіа-центру.

Пані посол відзначила реформи, які було здійснено в Україні за останні п'ять років.

Але водночас вона наголосила на певних проблемах в країні, зазначивши кроки, які "можуть просунути й інституалізувати трансформації, яких Україна хоче".

"США твердо на боці українського народу у вимозі, щоб люди несли відповідальність за свої дії, за корупцію, а судова система була незалежною, прозорою та слугувала інтересам українського народу", - заявила пані посол.

Серед досягнень України з часу Євромайдану Марі Йованович відзначила створення нових антикорупційних інституцій, стабілізацію банківської системи, розвиток громадянського суспільства, реформу поліції та проведення децентралізації.

Незаконне збагачення

Рішення Конституційного Суду про скасування статті про незаконне збагачення пані посол назвала "серйозним відступом у боротьбі з корупцією в Україні".

"Воно послаблює антикорупційну архітектуру України, включаючи створюваний зараз Вищий антикорупційний суд та Національне антикорупційне бюро України", - заявила Марі Йованович.

"Я вважаю, що однією з речей, зважаючи на рішення з минулого тижня, було б ухвалення - власне ухвалення, а не просто пропонування - нової і кращої поправки до Кримінального кодексу, яка не тільки відновить статтю про незаконне збагачення як інструмент боротьби з корупцією, але й перезапустить десятки справ, які були зупинені рішенням суду", - зазначила посол США.

Минулого тижня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про покарання за незаконне збагачення.

Після визнання статті про незаконне збагачення неконституційною всі кримінальні розслідування по ній мають бути закриті - незалежно від того, на якій стадії вони перебувають.

Лише у віданні НАБУ та Спеціальної антикорупційної прокуратури таких справ наразі понад 60.

Про САП

Копирайт изображения УНІАН Image caption Минулого року генпрокурор звільнити Назара Холодницького, але він втримався у кріслі

"Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор", - заявила пані посол.

Вона додала: "Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності по обвинуваченнях у корупції, не можна довірити вести ці самі справи".

Чинним главою Спеціальною антикорупційної прокуратури є Назар Холодницький.

У березні минулого року НАБУ і Генпрокуратура звинуватила його в дисциплінарних правопорушеннях. Генпрокурор Юрій Луценко вимагав звільнення Холодницького.

Главу САП звинувачували в тому, що він нібито "зливав" інформацію підозрюваним у справах НАБУ, тиснув на свідків та прокурорів і допомагав обвинуваченим. Сам він усі звинувачення відкидав.

У липні 2018 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила догану Назару Холодницькому, але з посади його не звільнили.

Про Укроборонпром

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Посол США заявила, що уряд України також повинен негайно профінансувати повний аудит Укроборонпрому та розсекретити державне оборонне замовлення в максимально можливому обсязі.

"Це сприятиме прозорості та боротьбі з корупцією в оборонному секторі", - пояснила Марі Йованович.

Вона додала, що уряд повинен розслідувати і дати хід справам про корупцію в Укроборонпромі та в інших місцях.

Наприкінці лютого українські ЗМІ оприлюднили розслідування про можливі розкрадання в оборонній сфері.

Зокрема в розслідуваннях йшлося про те, що найвищі чиновники оборонної сфери отримували відкати з поставок контрабандних деталей для військової техніки які купувалися за завищеними цінами.

В "Укроборонпромі" у відповідь заявили, що журналісти "здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних" і не вказали джерел отримання інформації.

Про вибори

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Марі Йованович також наголосила, що найважливішим пріоритетом є забезпити вільні та чесні вибори в Україні.

"Спостерігачі від громадянського суспільства та працівники виборчої кампанії не повинні зазнавати переслідувань або залякувань", - заявила вона.

Посол США також додала, що офіційна, політично-нейтральна охорона повинна забезпечити, "аби тітушки чи інші озброєні групи не заважали виборцям висловлювати свою волю".

Крім того, Марі Йованович закликала покарати людей, які купують голоси.

"Команди кандидатів, які вдаються до спроб фальсифікації голосів, повинні притягатися до кримінальної відповідальності. Державні ресурси не повинні спрямовуватися проти політичних опонентів", - заявила пані посол.

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