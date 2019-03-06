Через зв'язки з "ІД" ув'язнили і катують тисячу дітей - Human Rights Watch

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Близько 1500 дітей утримують в ув'язненні в Іраку та на підконтрольній курдам території через їхні ймовірні зв'язки з угрупуванням "Ісламська держава". Про це повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch.

Затриманих піддають тортурам, щоб вони зізналися, що причетні до "ІД", йдеться у звіті правозахисників.

Human Rights Watch закликала курдську владу і владу Іраку внести поправки до антитерористичних законів і припинити затримання, зазначаючи, що це порушення міжнародного права.

Коментарів від офіційних осіб щодо цих звинувачень поки не надходило.

Раніше курдський уряд відкидав звинувачення правозахисників у тому, що дітей піддають тортурам, щоб отримати зізнання у зв'язках з "ІД".

У січні офіційний представник уряду заявив, що політика місцевої влади полягає в тому, щоб "реабілітувати" таких дітей. Також в уряді заявили, що катування заборонені, а діти мали ті ж самі права, що й інші ув'язнені.

Про що йдеться у звіті Human Rights Watch?

У 53-трьох сторінковому документі йдеться, що на кінець 2018 року курдська і іракська влада утримувала близько 1500 дітей через підозру у зв'язках в "ІД".

Щонайменше 185 дітей звинуватили у тероризмі і засудили до тюремних термінів, цитують правозахисники іракських держслужбовців.

У чому полягають звинувачення місцевої влади:

часто затримують дітей, про зв'язки з "ІД" яких немає жодних доказів;

проти дітей застосовують тортури, щоб вибити зізнання;

винесення вироку відбувається поспішно і несправедливо;

вирок виносять під час поспішних і несправедливих судових засідань.

"Цей радикальний і каральний підхід - це не справедливість, і він матиме негативні наслідки для багатьох з цих дітей упродовж всього їхнього життя", - сказав Джо Беккер, директор з захисту прав дітей у Human Rights Watch.

Що ще відомо про дітей?

У листопаді минулого року, йдеться у доповіді, правозахисники опитали 29 дітей, яких утримують через ймовірну приналежність до "ІД".

19 підозрюваних повідомили, що їх катували, били пластиковими трубами, електричними кабелями або пруттям.

Один 17-річний хлопець розповів правозахисникам, що його неодноразово підвішували за зап'ястя.

Більшість опитаних підкреслили, що приєдналися до "ІД" через бідність, тиск з боку однолітків або сім'ї.

Деякі говорили про сімейні проблеми або бажання отримати соціальний статус.

У HRW кажуть, що ті іракські діти, яких звільнили, тепер бояться повертатися додому через стигматизацію членства в "ІД" та загрозу помсти.

Правозахисна група підкреслює, що міжнародне право називає дітей, яких рекрутують збройні угруповування, насамперед жертвами, яких необхідно реабілітувати і повернути у суспільство.

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