Мангера відсторонили від керівництва облрадою

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Шевченківській райсуд Києва відсторонив Владислава Мангера з посади голови Херсонської обласної ради на один місяць. Про це повідомила у Twitter речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Шевченківській райсуд частково задовольнив клопотання прокуратури щодо відсторонення від посади голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк",- заявила вона.

У лютому Владиславу Мангеру вручили підозру в організації вбивства Гандзюк. За версією ГПУ, голова Херсонської облради вирішив організувати напад, керуючись особистою неприязню.

Катерина Гандзюк публічно заявляла про корупційну складову підпалів лісів, які "кримінальне середовище області використовувало для збагачення за сприяння окремих представників обласної влади і правоохоронних органів", говорив генпрокурор Юрій Луценко.

Владислав Мангер працював головою Херсонської обласної ради з вересня 2016 року.

Донедавна він був членом партії "Батьківщина", проте після звинувачень про причетність до вбивства Гандзюк повідомив, що призупиняє своє членство в політсилі.

Окрім голови Херсонської облради, активісти підозрюють у причетності до злочину інших херсонських посадовців: голову місцевої облдержадміністрації Андрія Гордєєва і його заступника Євгена Рищука.

Суд арештував пана Мангера 15 лютого з правом застави у 2,5 млн гривень. Майже одразу адвокат підозрюваного сплатив ці гроші, Мангер вийшов із СІЗО з електронним браслетом.

4 березня з Мангера зняли браслет і повернули паспорти.

Владислав Мангер всі звинувачення на свою адресу відкидає. Він говорив, що нікуди не збирається тікати.