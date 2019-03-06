Копирайт изображения Getty Images Image caption Гульнара Карімова на Паризькому тижні моди 2012 року

Старшу дочку першого президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнару перевели до колонії загального режиму.

У Генпрокуратурі країни кажуть, що вона порушувала порядок і умови відбування свого покарання.

Гульнару Карімову засудили в Узбекистані за вимагання та ухилення від податків.

В липні минулого року їй обмежили свободу. Прокуратура повідомляє, що в листопаді 2018 року пані Карімова залишила місце проживання, після чого отримала попередження.

Серед порушень, які пред'являють їй правоохоронці, є використання засобів зв'язку, в тому числі інтернету. Також дочку першого президента Узбекистану звинувачують у тому, що вона заважала відшкодуванню збитків, які вона завдала державі.

У лютому син Карімової Іслам написав в Instagram, що слідчі тиснуть на його матір, що пані Карімовій не надають медичної допомоги.

У Генпрокуратурі тоді заявили, що жінка завжди мала вільний доступ до лікарів.

Опальна дочка

Гульнара Карімова регулярно з'являлася на публіці до 2013 року, брала участь в політичному житті країни, її навіть вважали можливою спадкоємицею на посаді голови держави. Згодом вона повністю зникла з публічного простору.

Сама Карімова скаржилася в соцмережах, що її перестали пускати до батька - тодішнього президента Узбекистану. За словами її родичів, з 2014 року Карімова фактично перебувала під домашнім арештом.

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У серпні 2015 року суд в Ташкенті визнав Гульнару Карімову винною в ухиленні від сплати податків, розкраданні, вимаганні та інших злочинах і призначив їй покарання у вигляді обмеження волі строком на п'ять років.

Пізніше щодо Карімової порушили ще одну кримінальну справу за звинуваченням у шахрайстві, приховуванні іноземної валюти, порушенні митного законодавства і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Сума завданих державі збитків за двома справами проти Карімової становить майже 2 млрд доларів.

У 2016 році Іслам Карімов помер. На похоронах його дочки не було.

18 грудня 2017 року Карімову засудили до 10 років позбавлення волі. Пізніше суд замінив покарання на обмеження волі на строк п'ять років.

Відбувати покарання пані Карімова мала за місцем проживання своєї дочки Іман, дотримуючись певних обмежень: не залишати житло, не користуватися засобами зв'язку та Інтернетом. Крім того, вона була зобов'язана відшкодувати збитки, завдані державі.

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