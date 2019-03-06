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"Укрзалізниця" почала поступово відмовлятись від килимів у коридорах потягів й замінювати їх на шумоізоляційне покриття.

Така новація перевізника викликала ажіотаж у Facebook. Українці ще з радянських часів звикли до такого елементу дизайну.

Комусь ці килими давно набридли, хтось називає їх розсадником інфекцій та збирачами пилу, а інші - глузують із "реформи".

Без килимів у вагонах

"Де червоні килими? В минулому", - повідомив директор "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Він розповів, що залізниця цього року отримає 40 нових вагонів, у яких не буде звичних різнокольорових доріжок і лінолеуму, які критикують пасажири.

Замість них буде суцільне шумоізоляційне покриття для підлоги.

Проте загальної заміни килимів поки що не буде. Ціна такого кроку "чимала".

Перші десять вагонів без килимів директор "Укрзалізниці" анонсував вже на березень.

"Тотальна реформа"

Починаємо антикилимову операцію - так у Facebook прорекламувала свою ініціативу "Укрзалізниця". Цей пост швидко поширили більше ста користувачів.

Перша реакція на ініціативу перевізника була глузлива.

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"На 28-му році незалежності #Укрзалізниця звільняється від килимів у потягах... тотальна реформа, раптом шо", - відреагував у Facebook користувач Леонард Панконін.

Відомий своїм гумором член парламенту Віталій Чепинога не залишився осторонь новації і жартома назвав ініціативу "Укрзалізниці" "справжніми тектонічними зсувами та розломами історії".

"В одному цьому жертовному акті більше символізму та декомунізації, ніж у зведеному докупи відлунні гуркоту всіх повалених додолу Ленінів... Геть від Москви, від коврів - геть!", - написав пан Чепинога.

А Олександр Костюченко ще здивувався, що це досягнення не забрав собі в актив ніхто з кандидатів у президенти.

Інші жартували, що саме в килимах були головні проблеми "Укрзалізниці".

Йде епоха

Багато користувачів відгукнулись про червоні килими з ностальгією.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Червоних килимів не буде

"Піде ціла епоха", - написав Роман Недзельський.

Хтось жартівливо назвав це "святотатством" і посяганням на давні килимові традиції, а хто жартував, що тепер ці килими будуть вішати на стінах у плацкартних вагонах.

Нарешті

"Я не вірив, що доживу до цього моменту", - з радістю сприйняв новину про килими користувач Євген Табуншчик.

Багато людей зраділи новаціям, вказуючи, що ці килими були збирачами пилу, бруду, алергенів та смороду, який вони вбирають і "щедро діляться з пасажирами".

Наступними "реформами", які радили проводити "Укрзалізниці" у Facebook, стали: прибрати брудні серветки зі столів, усунути протяги з вікон взимку, а також краще прати білизну.

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