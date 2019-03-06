Як згущенка з дружиною Бандери збурила росіян і куди поділася пані Шухевич?

Копирайт изображения ichnyaMKK Image caption Згущене молоко з Ічні

Згущене молоко з міста Ічня Чернігівської області із зображеннями дружин відомих українських історичних постатей збурило не тільки український, а й російський сегмент інтернету.

Відомий в Україні виробник молочних продуктів вирішив випустити до 8 березня спеціальні рекламні етикетки для згущеного молока із зображенням дружин керівника ОУН Степана Бандери - Ярослави, командувача УПА Романа Шухевича - Наталії, письменника Михайла Коцюбинського - Віри та гетьмана України в 1918 році Павла Скоропадського - Олександри.

Повідомлення про це у Facebook з фотографією банок з молоком викликало бурхливі дискусії у ЗМІ і сотні поширень в мережі.

І не тільки в Україні - провідні журналісти головних інформаційних програм російського телебачення Володимир Соловйов та Ольга Скабєєва також взяли участь у дискусії.

Рекламна кампанія до 8 березня

"Готуючись до 8 березня, ми звернули увагу на тих, про кого нечасто пишуть, захоплюючись прикладами їхніх видатних чоловіків", - пояснили в Ічні ідею розмістити на етикетках портрети дружин відомих історичних персонажів.

Там наполягають, що згущене молоко з такими етикетками для продажу випускатись не буде і це чисто рекламна продукція.

Один з керівників заводу Сергій Запорощук у коментарі ВВС News Україна пояснив, що ніхто її ніде купити не зможе - це подарунковий набір до 8 березня.

Ми просто як для газет зробили таку рекламну розсилку, щоб показати, наскільки зараз потрібно зануритись в історію України. Ну і до свята 8-го березня нестандартним шляхом підійшли Сергій Запорощук, представник заводу

"Ми просто як для газет зробили таку рекламну розсилку, щоб показати, наскільки зараз потрібно зануритись в історію України. Ну і до свята 8-го березня нестандартним шляхом підійшли", - пояснив він.

Чому обрали саме цих дружин - щоб не бути банальними, стверджують на підприємстві.

Яка головна ідея акції? Щоб привернути увагу і люди почали гуглити чи шукати у Вікіпедії інформацію, хто ці жінки.

І рекламний хід їм таки вдався.

"Застав дурного богу молитись"

Проте такий нестандартний хід дуже не сподобався частині патріотично налаштованих українців.

"Застав дурного богу молитися. Ускладнення від ідеологізації. Те саме, шо совєцьке мило "По слєдам Ільїча", - написала у Facebook член парламенту від Львівщини Ірина Подоляк.

Дуже багато людей були незадоволені тим, що імена цих жінок прив'язали до радянського ідеологічного свята 8 березня.

"Поняття міри, етики, естетики відсутнє... ви не розумієте, що ви зробили і як це виглядає!?", - написала Ганна Стульська.

Люди не добирали слів, критикуючи креатив виробників згущеного молока.

"Згущене молоко видатних жінок? Це може написати тільки хворе на голову створіння, яке й досі святкує 8 березня", - обурився користувач Олег Синякевич.

"Просвітницька місія" згущеного молока вражала не дуже багатьох. "Геть подуріли виробники! Краще б випустили брошуру", - написала Олена Герасимова.

Допоки на заводі не роз'яснили, що це сувенірна продукція і продаватись не буде, дуже багато користувачів ще й обурювались, що таким чином можуть образити тисячі людей, які купують товар.

"Цікаво, феміністично"

Відомий український письменник Андрій Любка одразу ж заступився за креативну ідею зі згущеним молоком.

"А чому це власник приватної компанії не має права зробити такі обгортки? Та ще й феміністичні? Як на мене, цікаво", - написав він.

І тут же його підтримав відомий львівський журналіст Остап Дроздов - "а мені подобається".

Копирайт изображения ichnyaMKK Image caption Фото дружини Романа Шухевича прибрали черех питання з авторським правом на фотографію

Український музикант та фронтмен гурту "Тартак" Сашко Положинський не став лізти в ідеологічну дискусію, а просто оцінив смакові якості згущеного молока з Ічні.

"Зате згущик у них смачний", - парирував він.

Прихильники "просвітницької місії" згущеного молока також не відставали.

"Більшість незадоволених коментаторів навіть не здогадувалося про існування цих жінок, хоч якийсь сенс від вашого палання", - втрутилась у дискусію в мережі користувач Тетяна Кабакова.

Збурення у Росії

Хвиля збурення дуже швидко докотилась до Росії й досягла топ-програм державного телебачення.

Звичайно, в одному молочному коктейлі були одразу прізвища Бандери та Шухевича.

У вечірньому ефірі на каналі "Россия1" Володимир Соловйов звернув на згущене молоку з райцентру Ічня особливу увагу.

"Українських військових привітають з 8 березня банками згущеного молока з зображенням дружини Степана Бандери! Що ще вони зроблять, щоб знищити країну?", - заявив він.

"Божевільні", - одразу ж підхопили гості програми.

Пан Соловйов тут дещо зманіпулював - ніхто це згущене молоко військовим відправляти не збирався.

Не пройшла повз згущеного молока і відома телеведуча Ольга Скабєєва.

"Українська молочна фабрика випустила згущене молоко у пам'ять про дружин Степана Бандери та Романа Шухевич", - написала вона у Twitter, отримавши шквал підбадьорливих коментарів.

"Грішно сміятись над хворими", "Ну, щоб так би мовити з молоком матері", - звучали найбільш цензурні з них.

Хоча лунали і критичні голоси у бік телеведучої.

"Олю, а може вистачить про Україну. В нас на Байкалі китайці будують проти всіх правил", - звернула увагу журналістки користувач Олена.

Куди поділася пані Шухевич?

На поширених в Росії картинках було чотири банки зі згущеним молоком і чотирма дружинами.

Проте в останніх повідомленнях заводу Ічні та свіжіших матеріалах українських ЗМІ з картинки зникла дружина Романа Шухевича.

Дехто побачив у цьому політичний мотив - мовляв, прибрали, щоб не було забагато "бандерівців".

Проте у розмові з ВВС News Україна представник заводу Сергій Запорощук заперечив будь-які політичні мотиви.

"Була етикетка з дружиною Шухевича. Ми вже запустили картинку, але потім нас попросили прибрати. Після перших публікацій власники авторських прав на фотографію - родичі - попросили прибрати", - запевнив представник заводу.

На Facebook сторінці Рагулі також зауважували, що на обгортках згущеного молока замість дружини гетьмана Скоропадського Олександри поставили фотографію доньки Михайла Коцюбинського Ірини.

Проте і тут представник заводу парирували - це також маркетинговий хід.

"Переплутати портрети - це маркетинговий хід. Щоб люди почали читати і вдумуватись. Вже все поставили правильно", - запевнив пан Запорощук.

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