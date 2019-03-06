Останній сезон "Гри престолів": чого чекати?

Галас навколо "Гри престолів" стає ще гучнішим.

У вівторок канал HBO оприлюднив трейлер нового сезону "Гри престолів", і прихильники вже ретельно вивчають, що чекає на них у фінальній частині серіалу.

Один із них - Джордж Александр, який передивився всі епізоди серіалу. Він записує свою реакцію і викладає ці відео на своєму каналі в Youtube.

Він розповів про п'ять речей, на які варто звернути увагу напередодні прем'єри нового сезону, що відбудеться вже 15 квітня.

Увага: цей матеріал містить спойлери до попереднього - сьомого - сезону "Гри престолів".

Матір драконів

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"Моя улюблениця - королева Дейенеріс. Я отримую задоволення вже від того, що бачу її на екрані".

"Було кілька сцен з драконами - я з захопленням дивився, як Арія та інші герої серіалу, вперше стикаються з нею".

Окрім того, Джорджу Александру дуже цікаво спостерігати, як розвиватимуться стосунки Джона Сноу та Дейенеріс.

У сьомому сезоні вони нарешті об'єднали сили, проте досі не знають те, про що глядачі підозрюють вже дуже давно: вона є його тіткою.

"Там була сцена, де вони перебувають у крипті Вінтерфелу і він на щось уважно дивиться - я майже впевнений, що на свою маму".

Серсея вагітна?

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"Мені цікаво поглянути, як Серсея буде поводитись, коли залишиться сама", - каже Александр.

"Навколо неї завжди було повно людей - звісно, поруч із нею й досі залишаються Квіберн і Гора".

У сьомому сезоні, Серсея сказала своєму брату Джеймі, що вона вагітна - перед тим, як він залишив її, аби вирушити на війну з білими ходоками.

"Це була надважлива річ для останнього сезону. Чи віримо ми, що Серсея каже правду?".

"Думаю, єдиний, хто може покінчити з Серсеєю - це Джеймі. Для неї опинитися перед кінчиком його меча було б гірко-солодким фіналом".

"Я знаю смерть"

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Арія Старк, роль якої виконує Мейсі Вільямс, - перша, кого ви бачите у трейлері.

В кінці попереднього сезону вона повернулася до Вінтерфела і возз'єдналася зі своїм братом Браном і Сансою Старк, а Мізинець став останнім, кого вона вбила.

"Я знаю смерть. В неї багато облич. Не можу дочекатися, коли побачу і ось це", - каже Арія в трейлері.

Джордж Александр вважає, що ця сцена - частина ключової битви між живими і мертвими, яку ми побачимо.

"Чи може бути так, що вона промовляє фразу про смерть перед тим, як її час у цьому шоу завершиться?".

Варіс і його роль у майбутній битві

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"Я був дуже радий побачити у трейлері другорядних персонажів - таких як Варіс", - каже Джордж Александр.

Наприкінці минулуого сезону Варіс опиняється у Білій гавані на півночі, готовий до битви з Королем ночі.

"Політика скінчилася. Це вже не та ситуація, коли він може щось комусь нашептати і отримати те, що він хоче".

"Назріває справжня кровопролитна битва, і я хотів би побачити, яку роль Варіс у ній зіграє".

Хто зрештою опиниться на Залізному троні?

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У Джорджа Александра є кілька теорій.

"Якщо судити з трейлера, то я зовсім не здивуюся, якщо під кінець сезону не буде вже ніякого Залізного трона".

На його думку кінцівка серіалу, за якої на троні опиниться Дейенеріс чи Джон Сноу, буде занадто банальною.

"Я з радістю побачив би на троні, приміром, Сансу - думаю, з неї вийшла б непогана Єлизавета I.

"Втім, зараз важко сказати. Можливо, на троні опиниться Король ночі? Можливо дракон?".

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А як щодо такої теорії?

"Мені хотілося б чогось непередбачуваного - приміром, щоб Джон Сноу переміг Короля ночі, а потім виявилося, що всі віхти - мерці, яких оживляють білі ходоки, - стали неконтрольованими. І тоді Джонові довелося б пронизати себе драконячим склом".

"Таким чином він сам став би Королем ночі і повернув би своє військо назад на північ, і був би Королем півночі".

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