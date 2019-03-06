РНБО та Укроборонпром: яка доля оборонного гіганта?

Копирайт изображения Сайт "Укроборонпрому"

Рада національної безпеки та оборони України ініціює незалежний міжнародний аудит та комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".

Ці пропозиції озвучив під засідання РНБО у середу президент Петро Порошенко.

За його словами, необхідно внести зміни до законодавства, аби розсекретити певну інформацію щодо державного оборонного замовлення, а також оновити наглядову раду концерну.

"І тут я буду просити допомогу уряду, це має бути абсолютно прозоро, щоб забезпечити повну довіру, в тому числі з боку українського суспільства", - заявив президент.

"Укроборонпром" - це державний концерн, який об'єднує багатопрофільні підприємства різних галузей оборонної промисловості України.

Що пропонує президент?

Петро Порошенко заявив, що наглядову раду концерну треба розширити представниками НАТО. "Нам, з урахуванням нашої подальшої інтеграції в НАТО, від наших партнерів нема чого ховати. І це пришвидшить досягнення підприємствами "Укроборонпрому" стандартів, необхідних для нашого вступу до Альянсу", - сказав він під час РНБО.

Копирайт изображения Прес-служба президента

"Аудит "Укроборонпрому", оцінка його корпоративного управління, оновлення наглядової ради, контроль і прозорість державного оборонного замовлення - все це дозволить допомогти концерну трансформуватися і не втратити довіру партнерів, довіру інвесторів, довіру громадян", - сказав він.

Президент знову запевнив, що факти корупції будуть розслідувані й жодне прізвище "не буде мати індульгенцій". "Після виходу резонансної журналістської програми щодо можливих зловживань у сфері закупівель в оборонпромі, яка до речі базувалася на витоку інформації з правоохоронних органів, я підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО", - нагадав пан Порошенко.

Скандал навколо концерну

Раніше журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування про імовірні корупційні схеми в оборонній сфері. В ньому фігурувало ім'я Олега Гладковського, який був заступником секретаря РНБО, його сина Ігоря, а також нинішнього керівника "Укроборонпрому" Павла Букіна.

Копирайт изображения Сайт "Укроборонпрому" Image caption Екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський та керівник "Укроборонпрому" Павло Букін, які фігурують у розслідуванні журналістів

Всі вони звинувачення на свою адресу спростовують.

В понеділок, 4 березня, Петро Порошенко повідомив, що підписав указ про звільнення заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського. Такий крок він зробив через розслідування корупції в оборонній сфері.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Акція в центрі Києва з вимогою імпічменту президента через корупцію в оборонній сфері

22-річний син Гладковського Ігор, який теж фігурує в розслідуванні, подав на журналістів до суду - за поширення недостовірної, за його словами, інформації. Також в мережі з'явився відеоролик, у якому він називає сюжет журналістів замовним та обіцяє незабаром розповісти, хто його замовник.

Павло Букін в інтерв'ю BBC News Україна заявив, що у відставку не збирається, а всі звинувачення про нібито "відкати" з оборонних контрактів заперечує. Чиновник пов'язує оприлюднення розслідування з наближенням виборів.

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