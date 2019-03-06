Hello Kitty та Двейн Джонсон стануть партнерами по фільму

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Персонаж Hello Kitty, зображення якого часто можна побачити на одязі, канцелярії та громадському транспорті, оживе на екрані. Адже власник бренду підписав першу угоду про створення кінофільму.

Після п'яти років переговорів японська компанія Sanrio, яка має права на цей персонаж, підписала угоду з New Line Cinema.

Сюжет фільму ще не затверджений, проте вже відомо, що головну роль в ньому зіграє Двейн Джонсон.

"Ми негайно розпочали пошуки письменників та креативних талантів", - йдеться в заяві Sanrio.

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New Line Cinema є дочірньою компанією Warner Bros., яка створила трилогію "Гоббіт" та "Володар перснів".

Протягом останніх 45 років милий мультяшний котик, популярний не тільки серед дітей, а й серед дорослих, вже приніс мільярди доларів.

Продукція Hello Kitty продається у 130 країнах світу, її асортимент - від вина до спортивного взуття.

Також бренд має ліцензію на парки розваг та кафе.

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Хоча Hello Kitty символізує японську тенденцію "кавай" або "милий", сам персонаж вважають британським, оскільки він "народився" у передмісті Лондона в 1970-х роках.

Компанія New Line Cinema заявила, що у захваті від можливості представити аудиторії цей постійно актуальний персонаж.

"Hello Kitty та її друзі є частиною нашої спільної культури протягом десятиліть, і ми дуже хочемо визначити, де відбуватимуться нові пригоди цього персонажу", - додали в New Line Cinema.

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