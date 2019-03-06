Юрій Тимошенко: мене не зможуть зняти з виборів, я планую вийти в другий тур

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У середу правоохоронні органи затримали двох чоловіків, які пропонували кандидату в президенти Юрію Тимошенку 5 млн гривень в обмін на те, що той зніме свою кандидатуру з виборів.

Таку інформацію написав у своєму Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, кандидат звернувся до правоохоронців кілька днів тому після спроб вплинути на нього.

Сам Юрій Тимошенко в коментарі BBC News Україна стверджує, що на нього почали виходити з різними пропозиціями відразу після того, як зареєструвався кандидатом в президенти. Всього він нарахував 12 таких спроб.

Як хотіли "підкупити"?

"Генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України щойно затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися", - повідомив увечері Юрій Луценко. І додав фото затримання.

Копирайт изображения Юрій Луценко/Facebook

За його словами, зловмисників затримали за частиною 3 статті 157 Кримінального кодексу - перешкоджання здійсненню виборчого права.

При цьому генпрокурор заінтригував: "З огляду на відому слідству переписку затриманих виконавців із політиками, чекаю ґвалту про політичні репресії". Про яких саме політиків та яку політсилу йде мова - не уточнює.

Пізніше Генпрокуратура повідомила, що під час спецоперації правоохоронці затримали голову однієї з політичних партій безпосередньо під час передачі коштів.

Не називає ніяких прізвищ і сам Юрій Тимошенко.

"З одного боку, вони намагалися мене залякати на смерть, з іншого - починають пропонувати золоті гори, аби зійти зі шляху, поступитися іншим. Я не хочу називати зараз жодних прізвищ, адже все в інтересах слідства. Це Верховна Рада і люди, які зі мною в одній колонній залі Верховної Ради, вони ж дуже добре все знають", - розповідає він.

За словами політика, побачивши, що залякування не працюють, почалися спроби його "підкупити". "Коли в останні дні тиск, погрози і залякування стали нестерпними, і коли мова пішла про реальні гроші, я подумав, що нашій державі гроші дуже потрібні".

Він каже, що ці люди намагалися вийти на його оточення, почали пропонувати гроші помічникам. "Цих людей вели декілька днів, всі перемовини від А до Я зафіксовано, тому я не думаю, що в них буде шанс ухилитися", - додає пан Тимошенко.

Копирайт изображения Юрій Луценко/Facebook

Він стверджує, що з розмов, які мають у своєму розпорядженні слідчі, можна чітко зрозуміти, в чиїх інтересах ці люди діяли.

"Я думаю, що вони просто боялися, що я можу надто вагомо набрати тих відсотків і забрати не 0,5 - 1%, а може 3, 5% і більше у когось. Хоча я йшов виключно заради того, щоб перемагати, я буду йти до кінця, мене не знімуть навіть за великі гроші і ви вже це зрозуміли. І я, щонайменше, хочу вийти у другий тур, хочу вийти з Петром Олексійовичем і перемогти його у другому турі", - сказав він.

Хто такий кандидат Юрій Тимошенко?

ЦВК зареєструвала Юрія Тимошенка як самовисуванця.

У травні 2014 він був гвардійцем Першого батальйону оперативного призначення імені генерала Кульчицького Національної гвардії. Пізніше обрався до парламенту від партії "Народний фронт".

У січні 2019 - після того, як він заявив про намір балотуватися в президенти, - його виключили з цієї політсили.

Копирайт изображения УНІАН

Експерти припускають, що Тимошенко є технічним кандидатом, адже його прізвище та ініціали збігаються з ініціалами лідерки ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Тобто у виборчих бюлетенях буде два кандидати Тимошенко Ю. В.

А сама лідер "Батьківщини" звернулася до президента Петра Порошенка з вимогою зняти з виборів її однофамільця, мета якого "забрати у неї голоси".

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