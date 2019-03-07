Подарунок на 8 березня: чого хочуть жінки і що готові дарувати чоловіки
Хоча чоловіки на 8 березня переважно хочуть дарувати квіти, проте соціологи показали, що жінки не надто задоволені таким подарунком.
Соціологічна служба КМІС до Міжнародного жіночого дня 8 березня опитала українських жінок та чоловіків щодо святкових подарунків.
У чоловіків запитали, який подарунок вони б хотіли подарувати коханій жінці на 8 березня, а у жінок - який подарунок вони б хотіли отримати.
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Опитування показало, що найочікуванішим подарунком до 8 березня все ж таки є квіти - на них чекають 23% жінок.
Але чоловіки схильні переоцінювати важливість цього подарунку на 8 березня - аж 32% з них хочуть купувати квіти.
Одразу 12% українок не хочуть жодних подарунків на 8 березня, а просто очікують на "турботу та увагу". Показово, що чоловіків, які планують такий подарунок, удвічі менше.
Який подарунок на 8 березня
хочете одержати %
Щодо ювелірних прикрас бажання жінок і наміри чоловіків збігаються - по 7%.
Парфумів та косметики цього дня у подарунок чекають 6% жінок, а планують дарувати - 5% чоловіків.
Ще 5% жінок вибрали варіант подарунку у вигляді романтичної вечері, за це висловилась аналогічна кількість чоловіків.
Ну і найбанальніший подарунок - гроші, очікують 5% жінок. Але дарувати гроші планують більше чоловіків - 7%.
Серед жінок аж 13% сказали, що їм немає від кого чекати на подарунок, а 10% чоловіків немає кому дарувати.
Нагадаємо, згідно з опитуванням КМІС, 42% українців називають 8 березня у п'ятірці найважливіших свят років.
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