Подарунок на 8 березня: чого хочуть жінки і що готові дарувати чоловіки

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Хоча чоловіки на 8 березня переважно хочуть дарувати квіти, проте соціологи показали, що жінки не надто задоволені таким подарунком.

Соціологічна служба КМІС до Міжнародного жіночого дня 8 березня опитала українських жінок та чоловіків щодо святкових подарунків.

У чоловіків запитали, який подарунок вони б хотіли подарувати коханій жінці на 8 березня, а у жінок - який подарунок вони б хотіли отримати.

Опитування показало, що найочікуванішим подарунком до 8 березня все ж таки є квіти - на них чекають 23% жінок.

Але чоловіки схильні переоцінювати важливість цього подарунку на 8 березня - аж 32% з них хочуть купувати квіти.

Одразу 12% українок не хочуть жодних подарунків на 8 березня, а просто очікують на "турботу та увагу". Показово, що чоловіків, які планують такий подарунок, удвічі менше.

Який подарунок на 8 березня хочете одержати %

Щодо ювелірних прикрас бажання жінок і наміри чоловіків збігаються - по 7%.

Парфумів та косметики цього дня у подарунок чекають 6% жінок, а планують дарувати - 5% чоловіків.

Ще 5% жінок вибрали варіант подарунку у вигляді романтичної вечері, за це висловилась аналогічна кількість чоловіків.

Ну і найбанальніший подарунок - гроші, очікують 5% жінок. Але дарувати гроші планують більше чоловіків - 7%.

Серед жінок аж 13% сказали, що їм немає від кого чекати на подарунок, а 10% чоловіків немає кому дарувати.

Нагадаємо, згідно з опитуванням КМІС, 42% українців називають 8 березня у п'ятірці найважливіших свят років.

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