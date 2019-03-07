Українська книжка - серед найкрасивіших у світі

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Книжка "Я так бачу" української творчої майстерні "Аґрафка" потрапила до списку призерів конкурсу "Найкрасивіша книга року", який проводить німецький фонд "Мистецтво книги" (Stiftung 'Buchkunst).

Загалом журі розглянуло понад 600 заявок із 32 країн світу. Призерами конкурсу стали одразу 14 книг, "Я так бачу" нагородили бронзовою нагородою.

Серед інших переможців - видання з Нідерландів, Австрії, Польщі, Чехії, Росії, Японії, Китаю, Німеччини та Швеції.

Конкурс "Найкрасивіша книга року" проводитися з 1963 року. Церемонія нагородження переможців, як правило, відбувається в рамках Лейпцизького книжкового ярмарку - одного з найбільших книжкових ярмарків у світі.

Протягом року видання демонструватимуть в усьому світі - зокрема, на найбільшій книжковій виставці у Франкфурті.

Що це за книга?

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"Я так бачу" - це пізнавальна книжка про зір у всіх його проявах, яку створили Романа Романишин і Андрій Лесів.

Видання у простій формі дає відповіді на такі питання як "Скільки кольорів ми здатні бачити?", "Яка будова наших очей?", "Як не заблукати в світі не бачачи його", "Які візуальні символи оточують нас щодня і що вони означають?" та багато інших.

Раніше "Я так бачу" ставала призером конкурсу "Найкраща книга України" (номінація "Світ дитинства") і престижної нагороди в галузі дитячої літератури Bologna Ragazzi Award.

Члени журі конкурсу "Найкрасивіша книга року" розповіли, що роздивлятися "Я так бачу" було для них "справжньою насолодою".

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"Це не перша міжнародна перемога творчої майстерні "Аґрафка", але перша перемога України у найпрестижнішому конкурсі світового дизайну за всі роки", - каже координаторка фестивалю "Книжковий Арсенал" Оксана Хмельовська.

"Але також це й перемога українського конкурсу "Найкращий книжковий дизайн", у якому ця книжка здобула минулого року гран-прі, адже це свідчить про те, що наше журі відчуває дизайн в унісон зі світом", - додає вона.

Інші призери - хто вони?

Серед інших переможців конкурсу - книга Рейна Терпстри "Kennedy Funeral Train - The People's View". Вона розповідає про "похоронний потяг Роберта Кеннеді" - 1968 році після смерті американського сенатора поїзд з його тілом, який слідував з Нью-Йорка до Вашингтона, проводжали тисячі американців.

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Також у списку призерів - книга Єржи Гаронскі і Пітера Кранендонка "Amsterdam Stuff".

У ній зібрані зображення предметів, знайдених під час будівництва нової гілки метро в Амстердамі. З початку 2000-х років, поки тривали розкопки, археологам вдалося виявити понад 700 тисяч знахідок.

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З-поміж інших журі відзначило і книгу "Paris", до якої увійшли знімки, які норвезький фотограф Оля Ріндал, зробила під час своєї першої поїздки до Парижа.

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