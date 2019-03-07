Вчителя у Танзанії повісять за вбивство учня
Учителя в Танзанії засудили до смертної кари за те, що він так сильно побив учня, що той помер від отриманих травм.
Суддя Ламек Млача заявив, що 51-річний Рестіус Мтазангіра діяв із злочинним наміром, коли неодноразово вдарив дитину тупим предметом у серпні минулого року.
Учитель звинуватив 14-річного Сперіуса Ерадіуса у крадіжці сумки іншої вчительки.
Тілесні покарання у школах Танзанії дозволені, проте на них існують певні обмеження.
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Так, можна наносити не більше чотирьох ударів, і лише у присутності директора. Покарання може здійснювати лише директор або уповноважений ним учитель.
Кореспондент ВВС у Дар-ес-Саламі Абубакар Фамау каже, що це рідкісне, гучне рішення, спрямоване на захист школярів у країні.
Новини про смерть хлопчика минулого року в початковій школі Кібета в місті Букоба по всій країні викликали обурення та заклики до здійснення правосуддя. Родина Ерадіуса відмовилася ховати його тіло, доки злочинця не арештували.
У Танзанії дозволена смертна кара, але останню страту в країні провели ще у 1994 році.
Пан Мтазангіра має право на апеляцію.
Іншу обвинувачену, Геріет Джеральд - вчительку, у викраденні сумки якої звинуватили вбитого учня - не визнали винною у скоєнні злочину.
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