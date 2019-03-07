Вчителя у Танзанії повісять за вбивство учня

Image caption У Танзанії дозволена смертна кара, але останню страту в країні провели ще у 1994 році

Учителя в Танзанії засудили до смертної кари за те, що він так сильно побив учня, що той помер від отриманих травм.

Суддя Ламек Млача заявив, що 51-річний Рестіус Мтазангіра діяв із злочинним наміром, ​​коли неодноразово вдарив дитину тупим предметом у серпні минулого року.

Учитель звинуватив 14-річного Сперіуса Ерадіуса у крадіжці сумки іншої вчительки.

Тілесні покарання у школах Танзанії дозволені, проте на них існують певні обмеження.

Так, можна наносити не більше чотирьох ударів, і лише у присутності директора. Покарання може здійснювати лише директор або уповноважений ним учитель.

Кореспондент ВВС у Дар-ес-Саламі Абубакар Фамау каже, що це рідкісне, гучне рішення, спрямоване на захист школярів у країні.

Новини про смерть хлопчика минулого року в початковій школі Кібета в місті Букоба по всій країні викликали обурення та заклики до здійснення правосуддя. Родина Ерадіуса відмовилася ховати його тіло, доки злочинця не арештували.

У Танзанії дозволена смертна кара, але останню страту в країні провели ще у 1994 році.

Пан Мтазангіра має право на апеляцію.

Іншу обвинувачену, Геріет Джеральд - вчительку, у викраденні сумки якої звинуватили вбитого учня - не визнали винною у скоєнні злочину.

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