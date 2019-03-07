Мураєв і Вілкул об'єднуються: про що домовилися і як це вплине на вибори

Копирайт изображения УНІАН Image caption Євген Мураєв (праворуч) оголосив про зняття кандидатури на користь представника Опозиційного блоку Олександра Вілкула

Кандидат в президенти Євген Мураєв повідомив у Facebook, що знімає кандидатуру на користь представника "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

"Ми разом йдемо на вибори. На найближчих президентських представляти опозицію буде Олександр Вілкул", - зазначив Євген Мураєв.

Він також повідомив про майбутній об'єднавчий з'їзд його партії "Наші" з "Опозиційним блоком".

"Я очолю об'єднану партію на парламентських і готовий очолити майбутній уряд", - наголосив Мураєв.

На прес-конференції у Києві Олександр Вілкул пообіцяв, що якщо стане президентом, то рекомендуватиме Мураєва на посаду прем'єра та лідера об'єднаної партії.

Згідно з опитуванням КМІС, проведеним 8-20 лютого, лише 1,2% виборців, які визначилися і збиралися прийти на вибори, були готові проголосувати за Євгена Мураєва, в той час як за Олександра Вілкула - 3,1%. Кандидати займали відповідно 11 та сьому сходинки у рейтингу.

Водночас обидва кандидати сильно відстають від іншого представника табору сил, які виступають за дружні відносини з Росією - Юрія Бойка.

Його, згідно з опитуванням КМІС, готові підтримати 10,9% виборців, що визначилися з вибором, і він займав четверту сходинку у рейтингу.

Таким чином шанси Олександра Вілкула на виборах після об'єднання можуть зрости, але навряд чи дозволять йому не тільки вийти у другий тур, а навіть обійти головного конкурента по табору дружніх Росії політиків - Юрія Бойка, якого підтримує Віктор Медведчук.

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