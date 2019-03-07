Мураєв і Вілкул об'єднуються: про що домовилися і як це вплине на вибори
Кандидат в президенти Євген Мураєв повідомив у Facebook, що знімає кандидатуру на користь представника "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.
"Ми разом йдемо на вибори. На найближчих президентських представляти опозицію буде Олександр Вілкул", - зазначив Євген Мураєв.
Він також повідомив про майбутній об'єднавчий з'їзд його партії "Наші" з "Опозиційним блоком".
"Я очолю об'єднану партію на парламентських і готовий очолити майбутній уряд", - наголосив Мураєв.
На прес-конференції у Києві Олександр Вілкул пообіцяв, що якщо стане президентом, то рекомендуватиме Мураєва на посаду прем'єра та лідера об'єднаної партії.
- 44 кандидати в президенти України: хто всі ці люди - коротко
- Свіжі рейтинги: Тимошенко наздогнала Порошенка у боротьбі за другий тур
- Від Новинського до Добкіна: чому Росія покарала проросійських політиків
Згідно з опитуванням КМІС, проведеним 8-20 лютого, лише 1,2% виборців, які визначилися і збиралися прийти на вибори, були готові проголосувати за Євгена Мураєва, в той час як за Олександра Вілкула - 3,1%. Кандидати займали відповідно 11 та сьому сходинки у рейтингу.
Водночас обидва кандидати сильно відстають від іншого представника табору сил, які виступають за дружні відносини з Росією - Юрія Бойка.
Його, згідно з опитуванням КМІС, готові підтримати 10,9% виборців, що визначилися з вибором, і він займав четверту сходинку у рейтингу.
Таким чином шанси Олександра Вілкула на виборах після об'єднання можуть зрости, але навряд чи дозволять йому не тільки вийти у другий тур, а навіть обійти головного конкурента по табору дружніх Росії політиків - Юрія Бойка, якого підтримує Віктор Медведчук.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.