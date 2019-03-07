"День зґвалтування": гра про вбивство жінок викликала скандал в галузі відеоігор
Ігрова платформа Steam скасувала розміщення для покупців гри Rape Day ("День зґвалтування"), яка дозволяє гравцям вбивати та ґвалтувати жінок. Це сталося після того, як тисячі людей підписали онлайн-петиції, закликаючи заборонити гру.
У своїй заяві, корпорація Valve, яка володіє Steam, заявила, що вилучила гру, оскільки вона "створює виклики та ризики невідомого масштабу".
Комп'ютерна гра у жанрі "візуальний роман" - де ви робите вибір про те, як розвивається історія - мала вийти пізніше цього року. Вона була зареєстрована на сайті Steam, розробники обіцяли дозволити гравцям "контролювати поведінку небезпечного ґвалтівника-серійного вбивці під час зомбі-апокаліпсису".
Незалежний розробник Desk Plant - автор гри, сказав, що буде шукати іншу платформу, аби зробити гру доступною для користувачів.
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Рішення про видалення Rape Day було ухвалене після розлюченої реакції користувачів соцмереж.
"Я жінка, я геймерка і я клієнт Steam. В епоху #MeToo це безсовісно, що ви хотіли випустити та запустити в продаж таку гру, як Rape Day," - написала одна користувачка..
Петиції із закликом до Steam видалити гру створили в декількох країнах.
Саллі Рагг, виконавчий директор компанії Change.org в Австралії, підтримала петицію, яка отримала три тисячі підписів, а інша петиція мала майже вісім тисяч підписів.
Без засудження
Попри значну кількість людей, які підписали петиції проти гри, корпорація Valve, що є власником платформи Steam, уникає засудження гри.
"Після значного розслідування та обговорення ми вважаємо, що Rape Day створює виклики та ризики невідомого масштабу і тому не буде на Steam", - йдеться в заяві корпорації.
"Ми поважаємо бажання розробників висловлювати себе, і мета Steam - допомогти розробникам знайти аудиторію, але цей розробник вибрав таку тему і такий спосіб її донесення, що робить для нас дуже важким надання допомоги у цьому", - наголосили у Valve.
Valve жорстко розкритикували через те, що компанія не зайняла більш критичну позицію щодо гри в прес-релізі.
Ровен Кайзер, сценарист ігор, заявив, що Valve відмовився від Rape Day мимоволі.
"Ми могли б взяти Rape Day, якби могли, але на нас могли подати до суду", - отак він описав позицію компанії в Twitter.
Це не перший раз, коли платформа Steam відмовилася від гри. У травні 2018 року платформа відмовила грі Active Shooter, що дозволяла гравцям бути старшокласником і "зарізати якомога більше мирних жителів".
У червні 2018 року Valve опублікував блог, в якому наголошується: "Ми вирішили, що правильний підхід полягає в тому, щоб дозволити все в Steam Store, за винятком речей, які ми вирішили, є незаконними, або є прямим тролінгом".
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