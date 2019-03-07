Королева Єлизавета II зробила перший допис в Instagram. Про що?
Королева Єлизавета II вперше опублікувала фотографію на офіційній сторінці королівської родини в Instagram.
У цій соцмережі вона опублікувала лист винахідника та математика XIX століття Чарльза Беббіджа до принца Альберта.
В цей час вона перебувала у науковому музеї, а фото опублікувала, використовуючи iPad.
Директор музею сказав, що це був "хвилюючий момент".
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У дописі королева Єлизавета вказує: "У листі Беббідж розповів королеві Вікторії та принцу Альберту про свій винахід - Аналітичну Машину, на основі проекту якої Ада Лавлейс, донька Байрона, створила перші комп'ютерні програми".
"Сьогодні я мала задоволення дізнатися про дитячі ініціативи з програмування, і мені здається, що доречно опублікувати цей пост в Instagram якраз у Музеї науки, який давно відстоює технології, інновації та надихає наступне покоління винахідників", - зазначила вона.
Під час свого довгого правління, найдовшого в історії Британії, королева мала справу з багатьма технологічними нововведеннями.
Вона була першою людиною, чию коронацію зафільмували після того, як у Вестмінстерському абатстві в 1953 році дозволили використання телекамер.
Понад півмільйона телевізорів продали у країні протягом декількох тижнів до історичної події.
Вона також стала свідком впровадження кольорового телебачення, мобільних телефонів та Інтернету.
Вона також зробила перший у Великій Британії міжміський дзвінок, зроблений в межах однієї країни - в 1958 році.
Вона стала першим монархом, яка відправила листа електронною поштою, коли ця технологія перебувала у зародковому стані - під час візиту до армійської бази в 1976 році.
Її онуки, принцеси Беатріс і Євгенія пояснили їй концепцію YouTube, а потім у 2007 році вона запустила свій власний канал на сайті.
Вона також особисто завантажила відео на сайт під час візиту до офісу Google у Лондоні у 2008 році.
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П'ять років тому королева також зробила свій перший допис у Twitter під час візиту до Музею науки.
Відкриваючи виставку в музеї вона написала в Twitter: "Мені дуже приємно відкрити сьогодні виставку інформаційної епохи в Музеї науки, і я сподіваюся, що люди з радістю відвідають її".
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