Королева Єлизавета II зробила перший допис в Instagram. Про що?

Копирайт изображения Getty Images

Королева Єлизавета II вперше опублікувала фотографію на офіційній сторінці королівської родини в Instagram.

У цій соцмережі вона опублікувала лист винахідника та математика XIX століття Чарльза Беббіджа до принца Альберта.

В цей час вона перебувала у науковому музеї, а фото опублікувала, використовуючи iPad.

Директор музею сказав, що це був "хвилюючий момент".

У дописі королева Єлизавета вказує: "У листі Беббідж розповів королеві Вікторії та принцу Альберту про свій винахід - Аналітичну Машину, на основі проекту якої Ада Лавлейс, донька Байрона, створила перші комп'ютерні програми".

"Сьогодні я мала задоволення дізнатися про дитячі ініціативи з програмування, і мені здається, що доречно опублікувати цей пост в Instagram якраз у Музеї науки, який давно відстоює технології, інновації та надихає наступне покоління винахідників", - зазначила вона.

Під час свого довгого правління, найдовшого в історії Британії, королева мала справу з багатьма технологічними нововведеннями.

Вона була першою людиною, чию коронацію зафільмували після того, як у Вестмінстерському абатстві в 1953 році дозволили використання телекамер.

Понад півмільйона телевізорів продали у країні протягом декількох тижнів до історичної події.

Вона також стала свідком впровадження кольорового телебачення, мобільних телефонів та Інтернету.

Копирайт изображения Reuters Image caption Королеві показують легендарну шифрувальну машину Enigma

Вона також зробила перший у Великій Британії міжміський дзвінок, зроблений в межах однієї країни - в 1958 році.

Вона стала першим монархом, яка відправила листа електронною поштою, коли ця технологія перебувала у зародковому стані - під час візиту до армійської бази в 1976 році.

Її онуки, принцеси Беатріс і Євгенія пояснили їй концепцію YouTube, а потім у 2007 році вона запустила свій власний канал на сайті.

Вона також особисто завантажила відео на сайт під час візиту до офісу Google у Лондоні у 2008 році.

П'ять років тому королева також зробила свій перший допис у Twitter під час візиту до Музею науки.

Відкриваючи виставку в музеї вона написала в Twitter: "Мені дуже приємно відкрити сьогодні виставку інформаційної епохи в Музеї науки, і я сподіваюся, що люди з радістю відвідають її".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.