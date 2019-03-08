Вирок Манафорту по "українській справі": за що екс-технолог Януковича отримав строк

Копирайт изображения William Hennessy Jr Image caption Манафорт був на оголошенні вироку у зеленій "робі" в'язня та на інвалідному візку - захист каже про важкий стан його здоров'я

Американський політтехнолог українського екс-президента Януковича Пол Манафорт отримав три роки та одинадцять місяців в'язниці. Такий вирок йому присудив суд Александрії (штат Вірджинія) за фінансове шахрайство та ухилення від податків.

Також йому доведеться заплатити 50 тисяч доларів штрафу та компенсацію розміром близько 24 млн.

Пола Манафорта, який після роботи з Януковичем очолював виборчу кампанію президента США Дональда Трампа, минулого року звинуватили у приховуванні мільйонів доларів своїх заробітків від політичного консалтингу в Україні.

Зокрема йому інкримінували 55 млн доларів на офшорних банківських рахунках на Кіпрі, з яких він не сплатив податки - ці гроші, за твердженням обвинувачення, він отримав від українських політиків.

Прокурори заявили, що політтехнолог не сплатив більше 6 млн доларів податків, хоча при цьому вів "розкішне" життя - вони згадали про його куртку зі страусиної шкіри за 15 тис. доларів та дорогий ремонт власного маєтку.

Життя "у руїнах"

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Як передає журналіст ВВС Сергій Горяшко з Вашингтона, на оголошенні вироку Пол Манафорт сказав, що його життя "у професійному та фінансовому плані - у руїнах" й попросив суддю Томаса Елліса про пом'якшення покарання.

"Сказати, що я просто принижений і присоромлений, буде великим применшенням", - заявив 69-річний екс-політтехнолог.

Його адвокати наголошували, що у їхнього підзахисного вкрай поганий стан здоров'я через тривале утримання у слідчому ізоляторі. На кілька засідань суду, у тому числі й на останнє оголошення вироку, Пола Манафорта привозили на інвалідному візку.

Перед судом у Вірджинії він вперше постав ще у жовтні 2017 року.

До червня 2018 року Манафорт перебував під домашнім арештом, але потім опинився у ізоляторі: слідчі дізналися про його спроби вплинути на свідків, тому запобіжний захід для політтехнолога посилили.

У чому звинувачували Манафорта

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Манафорту висунули звинувачення по 18 епізодах:

Недостовірні податкові декларації - п'ять епізодів. Максимальний термін: три роки по кожному.

- п'ять епізодів. Максимальний термін: три роки по кожному. Приховування зарубіжних банківських рахунків - чотири епізоди. Максимальний термін: п'ять років по кожному.

- чотири епізоди. Максимальний термін: п'ять років по кожному. Махінації з кредитами в Citizens Bank - три епізоди. Максимальний термін: 30 років по кожному.

- три епізоди. Максимальний термін: 30 років по кожному. Махінації з кредитами в Bank of California - два епізоди. Максимальний термін: 30 років по кожному.

- два епізоди. Максимальний термін: 30 років по кожному. Махінації з кредитами у Федеральному ощадному банку - чотири епізоди. Максимальний термін: 30 років по кожному.

Як відзначає Сергій Горяшко, у найгіршому випадку Пол Манафорт міг би отримати 302 роки в'язниці.

Сторона захисту відмовилася від виклику свідків. Сам політтехнолог також відмовився давати свідчення, наполягаючи на власній невинуватості.

У підсумку присяжні визнали Манафорта винним за двома з дев'яти пунктів звинувачення у банківському шахрайстві, за всіма п'ятьма пунктами звинувачення в ухиленні від сплати податків й в одному випадку ухилення від декларування іноземних рахунків з чотирьох.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який представляв на процесі сторону обвинувачення, пропонував суду в Вірджинії засудити Манафорта до ув'язнення терміном від 19 до 24 років, а також призначити йому штраф розміром від 50 тис до 24 млн доларів.

Захист політтехнолога заявив, що таке покарання непропорційне скоєним злочинам, і попросив "про значно менший" строк.

У підсумку Пол Манафорт отримав 47 місяців в'язниці.

Друга справа

Копирайт изображения Reuters Image caption У 2016 році Манафорт був одним з керівників переможної президентської кампанії Дональда Трампа. Однак за кілька місяців звільнився через пеервірку його сумнівної роботи в Україні

Утім, це не єдиний строк, який загрожує екс-технологу Януковича і Трампа.

Друга справа проти нього розглядається паралельно у Вашингтоні, в суді столичного округу Колумбія.

По ньому Манафорта звинувачують у змові проти держави, відмиванні грошей, наданні неправдивих свідчень, приховуванні важливої інформації і порушенні правил реєстрації як іноземного агента (тут також мова може йти про часи роботи з Віктором Януковичем).

Вирок по цій справі оголосять 13 березня.

Саме вона має стосунок до розслідування можливої змови оточення Трампа з росіянами у 2016 році.

Копирайт изображения Alexandria Sheriff's Office via Getty Images Image caption У слідчому ізоляторі здоров'я 69-річного Манафорта суттєво погіршилося

По цьому розслідуванню політтехнолог пішов на угоду зі слідством, визнавши свою провину у змові проти США й спробі перешкодити правосуддю. Так він міг розраховувати на поблажливість суду.

Але в кінці листопада 2018 року з'ясувалося, що Манафорт умови угоди зі слідством порушив й кілька разів дав неправдиві свідчення слідчим.

Колишній глава штабу Трампа це заперечував, його захист стверджував, що він просто не пам'ятав про певні зустрічі та контакти, а не приховував відомості про них.

Утім суд у Вашингтоні став на бік обвинувачення, ухваливши, що Манафорт порушив умови угоди зі слідством, зокрема, навмисно приховав інформацію про контакти з громадянином Росії Костянтином Килимником.

Килимника спецпрокурор Мюллер, який веде розслідування по "російському впливу" на американські вибори, підозрює у зв'язках з розвідкою РФ. У ЗМІ його називали "правою рукою Манафорта" і "власним Манафортом Манафорта".

За другою справою політтехнологу загрожує максимальне ув'язнення до десяти років в'язниці. Суд ще має вирішити, чи будуть два можливі строки ув'язнення зараховуватися окремо, чи ж Манафорт відбуватиме лише довший з них.

Дональд Трамп раніше кілька разів заявляв ЗМІ, що може помилувати Пола Манафорта.

Розслідування Мюллера він регулярно називає "полюванням на відьом" і "переслідуванням президента". Глава США додавав, що міг би і зовсім його закрити.

Періодично він коментує його у Twitter словами "Змови не було".

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