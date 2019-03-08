Аварія у ніч на 8 березня - п’ятеро загиблих на Київщині

Копирайт изображения Поліція Київщини Image caption Дівчину вдалося дістати з машини ще живою, однак вона померла у швидкій

Внаслідок аварії у ніч на п'ятницю на Київщині загинуло п'ятеро молодих людей, зокрема неповнолітня дівчина. Трагедія сталася у селі Яблунівка Макарівського району, повідомляють поліція і ДСНС Київської області.

"ГАЗ 21124" виїхав на узбіччя та врізалася у дерево.

На фото видно, що перед машини фактично повністю зім'ято від удару об дереву.

Копирайт изображения Поліція Київщини

"У результаті ДТП загинуло чотири чоловіки", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Дівчину вдалося дістати з понівечиної машини ще живою, однак пізніше вона померла у кареті швидкої. Про її смерть повідомила речниця ДСНС Київщини у коментарі каналу "Прямий".

Встановлено, що всі загиблі - жителі села Яблунівка та сусідньої Новосілки.

Водію було 27 років, іншим хлопцям 19-20 років, а дівчині - 16 років. Водночас, за даними поліції, серед загиблих було дві неповнолітні дівчини.

Тіла довелося діставати з авто спецзасобами.

Аварія сталася близько 2-ї ночі. Її причини з'ясовують.

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