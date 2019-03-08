З паризької вулиці хочуть прогнати "інстаграмерів" - бо набридли

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Одна з паризьких вуличок стала справжнім хітом соцмереж - її фотографії публікують тисячі користувачів Instagram.

Втім, жителі вулиці Кремйо (Rue Cremieux) від її популярності не в захваті. Вони закликають місцеву владу закрити доступ до вулиці для сторонніх осіб - хоча б у окремі години.

Один із жителів навіть створив окремий акаунт в Instagram, щоб документувати всю небажану активність під вікнами свого будинку.

Ця ситуація - хороша ілюстрація того, що бажання одних людей зробити ідеальне фото, може стати серйозною проблемою для інших, каже тревел-блогерка Кріс Мортон.

Жителі вулиці просять паризьку владу встановити ворота, які можна буде закривати, коли потік людей є найбільшим - ввечері, на вихідних, а також на світанку і на заході сонця - вважається, що саме в ці години освітлення для фото є найбільш вдалим, що привертає увагу багатьох "інстаграмерів".

"Ми сидимо вдома, їмо, а надворі бачимо купу людей, які роблять фото; реперів, які по дві години знімають кліпи прямо у нас під вікнами; студентів, які влаштовують випускні вечірки і можуть кричати цілу годину. Чесно кажучи, все це дуже втомлює", - розповів один з жителів вулиці Кремйо радіостанції France.info.

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У боротьбі за ідеальне фото

Блогерка Кріс Мортон розповіла BBC News, що подорожуючи світом, ставала свідком багатьох ситуацій, коли користувачі Instagram вели себе недопустимо.

"Якось я стояла і разом зі своїм хлопцем просто спостерігала за тим, як всі навколо фотографуються в одних і тих самих позах. Ми чекали кілька хвилин, поки якась жінка змушувала свого партнера робити десятки фотографій - вони блокували шлях для всіх інших. Зрештою я не витримала і просто пішла прямо на них".

Втім, каже пані Мортон звинувачувати у подібних речах треба конкретних людей - самі по собі мобільні додатки ні в чому не винні.

"Робити фото для Instagram - це не проблема. Якщо ці знімки надихають інших людей подорожувати - це чудова річ. Але проникати на приватну власність, захоплювати вдалі локації і заважати усім іншим, аби встигнути зробити 100 фотографій, - це не нормально".

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