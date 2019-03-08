Жінка виграла $10 тисяч, бо прочитала дрібний текст в договорі страхування

Копирайт изображения Squaremouth Image caption 59-річна Доленан Ендрюс працює вчителькою в одній зі шкіл в штаті Джорджія

Жителька штату Джорджія виграла 10 тисяч доларів лише завдяки тому, що уважно вивчила умови договору про страхування, які, як правило, читають далеко не всі.

Як виявилося, на останній сторінці договору страхова компанія дрібним шрифтом написала: "Якщо ви це читаєте, то ви - один з небагатьох наших клієнтів, хто уважно читає угоди".

Далі була вказана адреса електронної пошти і умова - гроші отримає той клієнт, який першим напише компанії.

В період між тим, коли страхова фірма додала згадку про конкурс в стандартний текст угоди, і тим, коли 59-річна Доленан Ендрюс її прочитала, пройшло близько доби.

За цей період компанія встигла оформити понад 70 договорів, але саме пані Ендрюс виявилася першою, хто вивчив умови документу.

В розмові з Washington Post жінка розповіла, що йшлося про страхування подорожі - восени вона разом з друзями планувала відвідати Лондон. Коли їй надіслали текст угоди - документ на сім сторінок - Ендрюс уважно його вивчила.

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"Я завжди читаю все, що написано дрібним шрифтом, - каже вона. - Знаю, це звучить так, ніби я якийсь ботанік, але я добре знаю: щоб не лишитися в дурнях, треба уважно вивчати документи".

Незабаром після того, як Ендрюс надіслала листа страховій, їй передзвонили і повідомили, що вона виграла 10 тисяч доларів.

"Це був мій щасливий день", - каже жінка, яка працює вчителем у школі в місті Томастон, штат Джорджія.

"Ми розуміємо, що насправді більшість наших клієнтів не читають угоди, які підписують, але ми знаємо, що це дуже важливо, - кажуть в страховій компанії SquareMouth. - Цей конкурс ми влаштували якраз для того, аби підкреслити важливість вивчення документації від початку до кінця".

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