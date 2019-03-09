Інформаторку Wikileaks Челсі Меннінг відправили до в'язниці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меннінг потрапила під варту за неповагу до суду

Колишня аналітик військової розвідки США Челсі Меннінг, яка відсиділа сім років за розкриття секретних документів, знову опинилася у в'язниці. Її відправили в ізолятор за відмову давати свідчення про Wikileaks під час суду.

Федеральний суд в Олександрії штату Вірджинія вирішив відправити Меннінг під варту через те, що вона відмовилася свідчити у справі Wikileaks. За американськими законами відмову від надання свідчень можуть розцінювати як неповагу до суду, що може каратися тюремним ув'язненням.

Меннінг під час короткого засідання підтвердила судді, що не має наміру надавати свідчення, оскільки виступає проти засекреченості процесу і самого розслідування, а також тому, що вона, за її словами, вже розповіла все, що їй відомо про Wikileaks, військовому трибуналу, який розглядав її справу.

Вона також зазначила, що прокурори надали їй імунітет в обмін на те, що вона надасть свідчення, але це виключило її можливість користуватися п'ятою поправкою до конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. Судді Клоду Хілтону Меннінг сказала, що погодиться з будь-яким рішенням.

"Мені не вперше"

Меннінг знала, що її можуть взяти під варту. Напередодні засідання вона опублікувала заяву, в якій розповіла, що 6 березня з'явилася на секретних слуханнях перед великим журі (розширена колегія присяжних).

"Всі основні питання стосувалися того, як я розкрила [секретну] інформацію в 2010 році - я відповідала на них в своїх свідченнях під час трибуналу", - повідомила Меннінг. Вона додала, що на всі питання журі вона відповіла заявою, що вони порушують її права. Меннінг зазначила, що команда її адвокатів вимагатиме зняття режиму секретності з процесу у справі Wikileaks, а сама вона готова до будь-яких наслідків свого рішення.

Адвокати просили суд обрати Меннінг запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки їй потрібна медична допомога. Меннінг змінила стать, раніше вона була чоловіком, її звали Бредлі Меннінг. Проте, суддя Хілтон вирішив відправити Меннінг під варту до того часу, поки велике журі не закінчить роботу або поки вона не передумає і не дасть свідчення. "Сподіваємося, що вона передумає [і відповість на питання журі]", - сказала прокурор Трейсі Маккормік. За словами адвоката Меннінг Мойри Мельцер-Коен, її підзахисна може провести в ув'язненні 18 місяців.

За тим, щоб Меннінг надали медичну допомогу, на переконання судді, може простежити Служба федеральних маршалів. За словами прокурора Маккормік, і в'язниця в Олександрії, куди відправили Меннінг, і маршали запевнили владу, що задовольнять її медичні потреби.

"Мені не вперше", - сказала адвокату Челсі Меннінг перед тим, як її взяли під варту. Її відправили до в'язниці Олександрії, штат Вірджинія. Адвокат Меннінг Мойра Мельцер-Коен вважає ув'язнення її підзахисної актом жорстокості.

"Детальну інформацію про місце ув'язнення пані Меннінг не будуть розкривати з міркувань безпеки та конфіденційності", - заявила шериф Олександрії Дана Лоурн. - Ми будемо тісно співпрацювати з маршалами США, щоб забезпечити їй належний догляд, поки вона залишається в нашій установі ".

В Twitter Челсі Меннінг вже опублікували адресу її в'язниці та закликали прихильників надсилати їй листи і газети.

Пропустити Twitter допис 2, автор: @xychelsea ** Chelsea was taken into custody today for resisting a grand jury in the Eastern District of Virginia



Chelsea provided the following statement: pic.twitter.com/tWjEOFyhYn — Chelsea E. Manning (@xychelsea) 8 березня 2019 р.

У мікроблозі також з'явився коментар Меннінг про рішення суду - вона зазначила, що не братиме участі в засекреченому процесі, який, на її думку, використовують для переслідування політичних активістів.

Що відбувається зі справою Wikileaks

Розслідування справи Wikileaks триває вже кілька років. Засновник проекту Джуліан Ассанж отримав притулок і ховається в посольстві Еквадору в Лондоні з серпня 2012 року. У 2016 році він говорив, що готовий здатися владі США, якщо ті помилують його інформатора - колишнього американського військовослужбовця Челсі Меннінг.

Wikileaks також фігурує в іншому розслідуванні - про втручання Росії в президентські вибори в США, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер. Влітку 2016 року проект опублікував багато електронних листів зі зламаних серверів Демократичної партії.

Вважають, що публікація завдала удару по рейтингу кандидата в президенти від демократів Хілларі Клінтон. Колишній адвокат Трампа Майкл Коен стверджує, що Трамп знав про підготовку публікації ще коли був кандидатом в президенти. Трамп це заперечує. Влада США пізніше звинуватила в хакерській атаці на сервери Демократичної партії російську військову розвідку - ГРУ. Росія наполягає на своїй непричетності.

Хто така Челсі Меннінг

Копирайт изображения Reuters Image caption Меннінг відсиділа сім років за публікацію секретних документів

У 2013 році Меннінг засудили за передачу секретних даних Wikileaks до 35 років позбавлення волі. Стать та ім'я вона змінила, перебуваючи у в'язниці. За версією слідства, в 2010 році, під час служби в Іраку, тоді ще Бредлі Меннінг, молодший аналітик розвідки, передав тисячі дипломатичних депеш і звітів про військові дії проектові Джуліана Ассанжа WikiLeaks.

Цей витік секретних документів став одним з найбільших в історії США.

Меннінг під час попередніх слухань пояснив, що передав документи в надії ініціювати суспільну дискусію про міжнародну політику і військової стратегії США.

У січні 2017 року президент Барак Обама пом'якшив вирок суду. В травні 2017 року Меннінг вийшла з військової в'язниці в Канзасі.

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