Товариш Саахов та Шпак: в Москві помер актор Володимир Етуш

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У Москві на 97-му році життя помер радянський і російський актор Володимир Етуш. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на директора театру імені Вахтангова, де працював артист.

"Володимир Абрамович помер сьогодні о 12:30 в лікарні, куди його відвезли напередодні, в п'ятницю", - сказав директор театру Кирило Крок.

Час і місце прощання з артистом стануть відомі пізніше.

Головна роль

Найбільш відомі кіноролі Володимира Етуша - Саахов в "Кавказькій полонянці" і стоматолог Шпак в "Іван Васильович змінює професію" комедіографа Леоніда Гайдая.

В історію актор увійшов знаменитими фразами "клянуся, нічого не зробив, тільки увійшов" і "а ще боремося за звання будинку високої культури!".

Копирайт изображения Public domain Image caption "Клянуся, нічого не зробив, тільки увійшов"

Після приголомшливого успіху "Кавказької полонянки" порівняно маловідомий публіці 45-річний артист, як кажуть в таких випадках, прокинувся знаменитим.

Гонорар за зоряну роль склав 1800 рублів.

Етуш побоювався, що земляки персонажа образяться, але їх реакція виявилася несподіваною.

Копирайт изображения Public domain Image caption "Це Іван Грозний? Справжній?"

"Знайомі попереджали: мовляв, кавказці і побити можуть. А прийшов на базар, так мало не на руках стали носити. З усіх боків оточили, почали наввипередки пригощати. Хоча, як я зрозумів, азербайджанці вважали, що Саахов вірменин, вірмени - що азербайджанець, грузини теж приймали явно не за свого ... І всім було приємно. Особливо мені! " - згадував він у мемуарах.

Інші відомі роботи Етуша в кіно - інженер Брунс в "12 стільцях", Карабас-Барабас в "Пригодах Буратіно" і підступний маг Мальгрім в "31 червня".

Всього Володимир Етуш зіграв в кіно 36 ролей, від турецького паші в фільмі 1953 року "Адмірал Ушаков" до князя Сокольського в екранізації роману Достоєвського "Підліток" (2017 рік). У театрі у нього було 59 ролей не рахуючи телеспектаклів і антреприз.

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