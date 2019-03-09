Товариш Саахов та Шпак: в Москві помер актор Володимир Етуш
У Москві на 97-му році життя помер радянський і російський актор Володимир Етуш. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на директора театру імені Вахтангова, де працював артист.
"Володимир Абрамович помер сьогодні о 12:30 в лікарні, куди його відвезли напередодні, в п'ятницю", - сказав директор театру Кирило Крок.
Час і місце прощання з артистом стануть відомі пізніше.
Головна роль
Найбільш відомі кіноролі Володимира Етуша - Саахов в "Кавказькій полонянці" і стоматолог Шпак в "Іван Васильович змінює професію" комедіографа Леоніда Гайдая.
В історію актор увійшов знаменитими фразами "клянуся, нічого не зробив, тільки увійшов" і "а ще боремося за звання будинку високої культури!".
Після приголомшливого успіху "Кавказької полонянки" порівняно маловідомий публіці 45-річний артист, як кажуть в таких випадках, прокинувся знаменитим.
Гонорар за зоряну роль склав 1800 рублів.
Етуш побоювався, що земляки персонажа образяться, але їх реакція виявилася несподіваною.
"Знайомі попереджали: мовляв, кавказці і побити можуть. А прийшов на базар, так мало не на руках стали носити. З усіх боків оточили, почали наввипередки пригощати. Хоча, як я зрозумів, азербайджанці вважали, що Саахов вірменин, вірмени - що азербайджанець, грузини теж приймали явно не за свого ... І всім було приємно. Особливо мені! " - згадував він у мемуарах.
Інші відомі роботи Етуша в кіно - інженер Брунс в "12 стільцях", Карабас-Барабас в "Пригодах Буратіно" і підступний маг Мальгрім в "31 червня".
Всього Володимир Етуш зіграв в кіно 36 ролей, від турецького паші в фільмі 1953 року "Адмірал Ушаков" до князя Сокольського в екранізації роману Достоєвського "Підліток" (2017 рік). У театрі у нього було 59 ролей не рахуючи телеспектаклів і антреприз.
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