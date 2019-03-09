Акція націоналістів у Києві: чого вони вимагають?
У Києві близько тисячі активістів партії "Національного корпус" і руху "Національних дружин" зібралися на акцію протесту біля будівлі адміністрації президента.
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Вони вимагали притягнути до відповідальності фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі".
Колона мітингувальників прийшла до АП від Майдану.
Учасники акції спробували прорвати кордон правоохоронців. Сталася невелика сутичка, в ході якої застосували сльозогінний газ. Згодом все заспокоїлося.
Як повідомляє агенція Уніан, учасники акції схопили металеві огорожі біля АП та кинули їх у правоохоронців. Під час сутички мітингувальники випускали петарди, а також запалювали фаєри.
Активісти націоналістичних сил вимагали заарештувати екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших фігурантів історії навколо "Укроборонпрому".
Також учасники мітингу вимагали призначити всім винним в розкраданні оборонного бюджету максимальні терміни позбавлення волі з конфіскацією майна; оприлюднити матеріали всіх кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням коштів оборонного бюджету.
Крім того, активісти вимагали від генпрокурора Юрія Луценка щотижня звітувати про розслідування кримінальних проваджень, пов'язаних з розкраданням коштів оборонного бюджету.
На даний момент сутичок учасників акції з правоохоронцями немає.