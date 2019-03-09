В Ірані чоловік на людях освідчився жінці. Їх арештували

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Ірані проявляти почуття на публіці заборонено

В північному іранському місті Арак арештували пару після того, як вони заручилися на очах у публіки.

Чоловік зробив пропозицію жінці у торгівельному центрі. Вони стояли у серці, складеному з пелюсток троянд. Вона сказала так і він одягнув обручку їй на палець. Пара обійнялась під схвальні вигуки людей, які стали свідками освідчення.

Але після того, як відео з освідчення розповсюдили у соцмережах, пару арештували.

Поліція заявила, що ці люди порушили ісламські закони Ірану, за якими проявляти почуття на публіці заборонено.

Пару затримали на вимогу громадськості, розповів Махмуд Халаджі, заступник начальника поліції провінції Марказі в коментарі іранській агенції новин Fars news agency.

За його словами, чоловіка і жінку затримали через непристойну поведінку на публіці, яка є результатом впливу розбещеної західної культури.

Пізніше людей відпустили під заставу. Інцидент спровокував дискусії у соцмережах щодо пропозицій і сурових обмежень в Ірані.

"Бідні люди. Замість того, щоб святкувати, вони були змушені, плачучи, платити за себе заставу", - написав один з користувачів Twitter.

"Це смішно і було зроблено для камер, - написав інший,- Навіщо робити шоу з такої особистої справи, як шлюб".

Це не перший випадок, коли іранські закони про непристойну поведінку привертають світову увагу.

Минулого року в іранському місті Машгад арештували чиновника, який дозволив провести подію у торгівельному центрі, під час якої люди танцювали.