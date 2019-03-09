Націоналісти намагалися прорватися до Порошенка в Черкасах

Копирайт изображения unian Image caption Акції протесту націоналістів сьогодні відбулися у Києві і в Черкаса. На фото - акція у Києві

Кілька сотень націоналістів приїхали до Черкас, де перебував з візитом президент Петро Порошенко і намагалися прорватися до голови держави. Відбулися сутички. Це видно з відео, яке оприлюднили на сторінці "Нацкорпусу" у Facebook.

Націоналісти вимагали притягнути до відповідальності фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі".

"Його свита розграбувала українську армію. Він втік від нас з Києва і намагається втекти з Черкас", - кричали представники "Нацкорпусу", наближаючись до сцени, де виступав пан Порошенко.

Коли мітингувальники підійшли близько до сцени, там почали співати гімн. Президент зійшов зі сцени, сів у машину і поїхав. В цей час учасники акції намагалися прорватися до машин кортежу голови держави.

Між ними і правоохоронцями, що оточили кортеж, виникли сутички. Підпалили фаєри, застосували сльозогінний газ. Внаслідок сутички у Черкасах постраждали 15 правоохоронців, повідомляє поліція.

Націоналісти частково перекрили рух на дорозі, заблокували кілька машин.

Відео з сутичок розмістила на своєму сайті Нацполіція.

"Зніміть балаклави...Не порушуйте громадський порядок",- кричали поліцейські мітингувальникам.

"Свинарчука, мародера - за ґрати... президент втік від нас", - кричали мітингувальники.

Копирайт изображения npu.gov.ua Image caption Внаслідок сутички у Черкасах постраждали 15 правоохоронців, повідомляє поліція

Вдень у суботу, 9 березня, у Києві понад тисяча активістів "Нацкорпусу" і руху "Національних дружин" провели акцію протесту біля будівлі адміністрації президента. Там сталися сутички, в яких постраждали троє правоохоронців. Порушено кримінальну справу, повідомили у поліції.

Копирайт изображения facebook.com/NatCorpsUA/

Активісти націоналістичних сил вимагали заарештувати екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших фігурантів скандалу навколо "Укроборонпрому".

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Перебуваючи з візитом у Черкаській області президент Петро Порошенко заявив, що не допустить "нечистим на руку комерсантам" збагачуватися за рахунок військового бюджету.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Порошенко на Тарасовій горі у Каневі

Скандал в оборонній сфері

Нещодавно журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування про імовірні корупційні схеми в оборонній сфері. В ньому фігурувало ім'я Олега Гладковського, який був заступником секретаря РНБО, його сина Ігоря, а також нинішнього керівника "Укроборонпрому" Павла Букіна. Всі вони звинувачення на свою адресу спростовують.

"Укроборонпром" - це державний концерн, який об'єднує багатопрофільні підприємства різних галузей оборонної промисловості України.

Контрабанда запчастин з Росії, брак контролю за якістю і перепродаж українських комплектуючих через фірми-прокладки - неповний список можливих зловживань українських чиновників оборонної сфери.

В результаті президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського.

22-річний син Гладковського Ігор, який теж фігурує в розслідуванні, подав на журналістів до суду - за поширення недостовірної, за його словами, інформації. Також в мережі з'явився відеоролик, у якому він називає сюжет журналістів замовним та обіцяє незабаром розповісти, хто його замовник.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У деяких батальйонах не пригадують жодного випадку, коли б у 2015-му нові деталі для військової техніки постачала держава

Павло Букін в інтерв'ю BBC News Україна заявив, що у відставку не збирається, а всі звинувачення про нібито "відкати" з оборонних контрактів заперечує.

У РНБО ініціювали незалежний міжнародний аудит та комплексну ревізію усіх контрактів "Укроборонпрому".

Українські військові розповіли ВВС News Україна, як вони модернізували бронетехніку на Донбасі. У цих розповідях йшлося про запчастини в обмін на пальне, "машини-донори", радянські запаси і заміна російських двигунів на нові, невідомо звідки взяті.

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