Націоналісти намагалися прорватися до Порошенка в Черкасах
Кілька сотень націоналістів приїхали до Черкас, де перебував з візитом президент Петро Порошенко і намагалися прорватися до голови держави. Відбулися сутички. Це видно з відео, яке оприлюднили на сторінці "Нацкорпусу" у Facebook.
Націоналісти вимагали притягнути до відповідальності фігурантів журналістського розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі".
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"Його свита розграбувала українську армію. Він втік від нас з Києва і намагається втекти з Черкас", - кричали представники "Нацкорпусу", наближаючись до сцени, де виступав пан Порошенко.
Коли мітингувальники підійшли близько до сцени, там почали співати гімн. Президент зійшов зі сцени, сів у машину і поїхав. В цей час учасники акції намагалися прорватися до машин кортежу голови держави.
Між ними і правоохоронцями, що оточили кортеж, виникли сутички. Підпалили фаєри, застосували сльозогінний газ. Внаслідок сутички у Черкасах постраждали 15 правоохоронців, повідомляє поліція.
Націоналісти частково перекрили рух на дорозі, заблокували кілька машин.
Відео з сутичок розмістила на своєму сайті Нацполіція.
"Зніміть балаклави...Не порушуйте громадський порядок",- кричали поліцейські мітингувальникам.
"Свинарчука, мародера - за ґрати... президент втік від нас", - кричали мітингувальники.
Вдень у суботу, 9 березня, у Києві понад тисяча активістів "Нацкорпусу" і руху "Національних дружин" провели акцію протесту біля будівлі адміністрації президента. Там сталися сутички, в яких постраждали троє правоохоронців. Порушено кримінальну справу, повідомили у поліції.
Активісти націоналістичних сил вимагали заарештувати екс-першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, його сина Ігоря та інших фігурантів скандалу навколо "Укроборонпрому".
Перебуваючи з візитом у Черкаській області президент Петро Порошенко заявив, що не допустить "нечистим на руку комерсантам" збагачуватися за рахунок військового бюджету.
Скандал в оборонній сфері
Нещодавно журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування про імовірні корупційні схеми в оборонній сфері. В ньому фігурувало ім'я Олега Гладковського, який був заступником секретаря РНБО, його сина Ігоря, а також нинішнього керівника "Укроборонпрому" Павла Букіна. Всі вони звинувачення на свою адресу спростовують.
"Укроборонпром" - це державний концерн, який об'єднує багатопрофільні підприємства різних галузей оборонної промисловості України.
Контрабанда запчастин з Росії, брак контролю за якістю і перепродаж українських комплектуючих через фірми-прокладки - неповний список можливих зловживань українських чиновників оборонної сфери.
В результаті президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського.
22-річний син Гладковського Ігор, який теж фігурує в розслідуванні, подав на журналістів до суду - за поширення недостовірної, за його словами, інформації. Також в мережі з'явився відеоролик, у якому він називає сюжет журналістів замовним та обіцяє незабаром розповісти, хто його замовник.
Павло Букін в інтерв'ю BBC News Україна заявив, що у відставку не збирається, а всі звинувачення про нібито "відкати" з оборонних контрактів заперечує.
У РНБО ініціювали незалежний міжнародний аудит та комплексну ревізію усіх контрактів "Укроборонпрому".
Українські військові розповіли ВВС News Україна, як вони модернізували бронетехніку на Донбасі. У цих розповідях йшлося про запчастини в обмін на пальне, "машини-донори", радянські запаси і заміна російських двигунів на нові, невідомо звідки взяті.
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