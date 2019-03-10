Розбився ефіопський літак, що прямував до Кенії

Копирайт изображения Reuters

Літак Ethiopian Airlines, що летів до столиці Кенії Найробі, розбився. На борту, за даними авіакомпанії, були 149 пасажирів та вісім членів екіпажу.

Речник компанії заявив, що катастрофа сталася о 8-44 недільного ранку, невдовзі після зльоту літака із столиці Ефіопії Аддис-Абеби.

Проте першим про падіння літака повідомив прем'єр-міністр Ефіопії у своєму Twitter, висловивши співчуття родинам загиблих.

У заяві Ethiopian Airlines, що зявилася пізніше, йдеться, що пошукові роботи на місці падіння літака поблизу міста Бішофту вже відбуваються.

Але деталей щодо кількості жерт не подається.

"Співробітники Ethiopian Airlines будуть надіслані на місце інциденту і нададуть рятувальним службам усю можливу допомогу", - йдеться у заяві авіакомпанії.

Ethiopian Airlines літають до багатьох напрямків в Африці, що робить цю компанію популярною на континенті, де більшість авіакомпаній здійснюють лише рейси до країн поза межами Африки.

Компанія має непогану репутацію щодо безпеки, хоча у 2010 році літак Ethiopian Airlines впав у Середземне море невдовзі після вильоту із Бейрута. Тоді на борту літака загинули 90 людей.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.